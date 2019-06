Acuerdo de PP y Cs para la gobernabilidad de un "amplio número" de municipios andaluces

Actualizado 13/06/2019 19:09:23 CET

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A y Ciudadanos (Cs) han anunciado este jueves un acuerdo de gobernabilidad "para un importante número de municipios andaluces donde estas dos formaciones pueden formar gobierno" tras las elecciones locales que se celebraron el pasado 26 de mayo, si bien no han especificado de qué instituciones se trata salvo en el caso de la Diputación de Málaga, donde el partido naranja entrará a forma parte del gobierno de esta institución.

Fuentes de las negociaciones han indicado a Europa Press que los acuerdos han avanzado en las comisiones de negociación regionales y que ahora se han trasladado a los partidos a nivel provincial y local en las diferentes ciudades andaluzas donde podrían sumar PP-A y Cs para que se pronuncien al respecto.

Así, en lo relativo a las capitales en liza, como es el caso de Granada y Jaén, fuentes del partido naranja han reconocido las dificultades que se están produciendo para llegar a un entendimiento, mientras desde el PP-A se muestran optimistas respecto a la posibilidad de lograr dichas alcaldías.

No obstante, los 'populares' son conscientes de que "no es fácil" cerrar el acuerdo en estas dos ciudades donde, además, el PSOE es la fuerza más votada e intenta "por todos los medios" que el PP no se alce con cinco de las ocho alcaldías de las capitales de provincia.

Y es que la suma de fuerzas de PP y Cs garantizaría a los 'populares' las alcaldías de capitales como Málaga, Almería y Córdoba, donde Vox ha anunciado su abstención para la investidura de José María Bellido, mientras que precisaría el apoyo de la formación de Santiago Abascal para gobernar en Granada y Jaén.

Además, los socialistas tienen garantizada las alcaldías de Huelva --con mayoría absoluta-- y Sevilla, mientras que Cádiz seguirá en manos de José María González 'Kichi' para Adelante.

El acuerdo para "un amplio número" de municipios andaluces ha sido anunciado en la tarde de este jueves por ambos partidos en sendos comunicados remitidos al mismo tiempo, a dos días de que se constituyan los ayuntamientos este sábado día 15.

PP-A y Cs han informado de que con este acuerdo "se traslada a los andaluces la imagen de estabilidad y eficacia del Gobierno del cambio de la Junta de Andalucía". "El acuerdo mejora la calidad de vida de todos los vecinos de estos municipios gracias a la estabilidad de esta alianza", agregan.

De su lado, el partido naranja ha apuntado que su objetivo es "defender desde los consistorios la unidad de España, impulsar la necesaria rebaja fiscal que convierta a los ayuntamientos andaluces en el salvavidas naranja contra el sablazo fiscal del gobierno del socialista, Pedro Sánchez, así como fomentar las políticas necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en cada uno de los municipios donde la formación liberal está presente".

Asimismo, este acuerdo se anuncia un día después de que el cogobierno andaluz que comparten el PP-A y Cs hayan llegado a un acuerdo con el grupo parlamentario de Vox que ha permitido desbloquear el Presupuesto andaluz para el 2019.

El pasado viernes reunieron por primera vez los comités negociadores del PP-A y de Cs para abordar los posibles pactos de gobernabilidad tras el 26M.

En este encuentro, los 'populares' se mostraron dispuestos a "hablar con todos" los partidos, mientras que Cs vetó a Vox de las conversaciones, dejando en su mano la opción de apoyar gobiernos que repitan la fórmula del Gobierno andaluz, esto es apoyar pactos de gobierno entre PP-A y Cs pero sin entrar en el Ejecutivo.

Tras este encuentro PP-Cs, el partido naranja se reunió días después con el PSOE-A con el mismo fin, estudiar los posibles pactos de gobernabilidad en virtud de los resultados de las urnas el 26M.

En este marco, el PSOE-A pidió a los de Juan Marín que le apoye en los municipios en los que los socialistas fueron primera fuerza en votos, como es el caso de Granada, mientras que el partido naranja explicó que apuesta por dar estabilidad en los ayuntamientos aunque su socio prioritario es el PP.