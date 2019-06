Vox se abstendrá para que Bellido (PP) sea alcalde de Córdoba, pero avisa que "todo tiene un límite"

Actualizado 13/06/2019 13:54:35 CET

CÓRDOBA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La próxima portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba y edil electa, Paula Badanelli, ha anunciado este jueves que su formación se abstendrá en el Pleno de Constitución del sábado para que el candidato del PP a la Alcaldía, José María Bellido, se alce con ella, contando también con el apoyo de Cs, si bien ha avisado que "todo tiene un límite, no se va a permitir ningunear" a sus votantes y que no se les tenga en cuenta, por lo que confía en que la relación con Vox cambie desde el lunes.

En una rueda de prensa, junto al otro concejal electo y quien será el portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Saco; el vicesecretario jurídico de Vox, Alejandro López, y Jesús Jiménez, miembro de la candidatura municipal, Badanelli ha explicado que su abstención será "por imperativo ideológico", de manera que "no responde a ninguna otra cuestión, porque no ha habido ninguna negociación, ni hay ningún acuerdo", ha argumentado.

En este sentido, ha remarcado que se hace "por coherencia y responsabilidad con los votantes de Vox y la ciudad, que ha votado un cambio y lo necesita", de modo que "el voto de abstención es el más responsable y coherente", ha insistido, al tiempo que ha comentado que han recibido una llamada del PP este miércoles "para iniciar contactos" en la tarde de este jueves, pero Vox no acudirá, porque "es un planteamiento poco serio".

Así, ha considerado que "más allá de un teatrillo y una foto para justificar lo que no ha habido, una negociación a derecha e izquierda por parte del PP, no se entiende el sentido" de dicho encuentro, "un jueves por la tarde a última hora, sin haber habido contactos previos, ni haber intercambiado absolutamente ninguna información, ni reivindicación por parte de Vox, ni tampoco ofrecimiento por el PP", por lo que cree que "es una falta de respeto, no solo a Vox y sus votantes, sino a lo que supone el gobierno de la ciudad y el Ayuntamiento".

No obstante, ha adelantado que "a partir del lunes, Vox está dispuesto a sentarse para hablar de lo que haya que hablar, pero con suficiente tiempo y con el entorno de trabajo y seriedad institucional", a lo que ha agregado que creen que "no ha habido mala fe por parte del PP, porque la situación de José María Bellido no es cómoda", dado que "es el candidato del PP menos votado de la historia en el Ayuntamiento y será posiblemente el alcalde con menos apoyos".

De este modo, la concejal electa ha dicho que entiende que "su prioridad ha sido intentar conseguir 14 votos y por eso solo ha mirado a su izquierda y solo ha querido hablar con Cs", algo que considera que "ha sido la primera traición a su electorado y la ciudad, porque durante toda la campaña electoral apeló al voto útil de centro derecha y ha tardado bastante poco en olvidarse de que ese bloque incluía a los votantes de Vox", según Badanelli.

En cualquier caso, ha mostrado la disposición a "facilitar la gobernabilidad y que se lleguen a acuerdos positivos para la ciudad, siempre y cuando se hagan en un entorno de trabajo serio y de respeto y no un teatrillo para hacerse una foto a 24 horas del Pleno". También, ha subrayado que "jamás" van a "defraudar a la gente que ha confiado en Vox para apostar por unas nuevas políticas en la ciudad".

"QUE VOX SE NOTE"

Al respecto, ha señalado que "siempre" van a estar dispuestos a apoyar "políticas positivas", pero "como consecuencia de un trabajo y que la presencia de Vox se note", porque "a cambio de nada, no podemos apoyar a José María Bellido". "Queremos cambios reales y si el cambio real no se produce y las políticas son continuistas, como se ha visto en la Junta, no vamos a apoyar los presupuestos, ni nada que suponga continuar con una política nefasta para la ciudad", ha enfatizado la edil electa.

"No vamos a ser cómplices de una situación irregular y con una falta de respeto", ha puntualizado Badanelli, quien ha asegurado que "Bellido tiene mucha suerte al saber que tiene un partido coherente y leal, como Vox, porque posiblemente si su anhelado socio de gobierno, Cs, estuviera en nuestra situación hoy, peligraría el gobierno del cambio en la ciudad, porque Cs ha demostrado sobradamente que no tiene ningún pudor en estar el lunes en la izquierda, el martes en la derecha, el miércoles en el centro y el jueves donde toque".

Asimismo, ha declarado que con Cs no han hablado, si bien espera que "esta vez Córdoba tenga un gobierno y no dos", a la vez que ha aseverado que le hubiera gustado que "fuese el gobierno de la ciudad el que llamara a Vox y no solo una parte del gobierno", de modo que no entiende "ese tipo de cordones sanitarios", ha apuntado la concejal, quien ha lamentado "la cierta prepotencia" de la edil de Cs Isabel Albás "con cinco concejales de 29", por lo que ha recomendado "ser todos más humildes", porque "todos estamos llamados a entendernos", ha zanjado.

LAS MEDIDAS A TENER EN CUENTA

En cuanto a las políticas y medidas que prima para el próximo mandato, Badanelli confía en que "se apliquen políticas de centroderecha", aunque ha adelantado que "hay que adelgazar la administración, hay mucho gasto superfluo que se puede eliminar, hay cargos de confianza que se pueden suprimir".

Igualmente, ha defendido que "la Gerencia de Urbanismo necesita un revulsivo, es urgente sacar plazas de funcionario para Policía Local y Servicios Sociales, área que es urgente, imperiosa y necesaria", al tiempo que van a "exigir que se repongan los nombres a las 15 calles que se han quitado por la Memoria Histórica, intentar que desde Educación en las competencias municipales no se adoctrine a los niños en el colegio y todo lo que es ideología de género se deje de lado y se defienda una igualdad real entre hombres y mujeres".

Mientras, ha advertido de que "más quisiera el PP haber podido anunciar la formación de un gobierno a día de hoy", de forma que "si no se ha anunciado a bombo y platillo, es por que a día de hoy no hay un gobierno para la ciudad", ha apostillado la edil electa, quien ha cuestionado "la capacidad de negociación" del PP.