PP-A y Cs lamentan que PSOE-A haya sido el único en votar en contra de pedir 23.000 millones para Andalucía

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces parlamentarios del PP-A y de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, José Antonio Nieto y Sergio Romero, respectivamente, han coincidido este miércoles en lamentar que el PSOE-A, el "principal partido de la oposición", haya sido el único en votar en contra de la propuesta aprobada en el Pleno de la Cámara --con el apoyo también de Adelante Andalucía y Vox--, para que el Gobierno central destine a Andalucía 23.000 de los 72.000 millones que España recibirá a fondo perdido de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Ha sido una de las propuestas de resolución que han salido adelante al final del Debate del estado de la Comunidad que entre este martes y este miércoles se ha celebrado en el Pleno del Parlamento andaluz, según han recordado ambos portavoz en sendas atenciones a los medios de comunicación tras las votaciones de las mismas.

Así, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha lamentado que el PSOE-A haya sido "incapaz de comprometerse" en relación a esta propuesta con la que se pide, "con todas las facilidades que se pueden dar desde un grupo político y desde el propio Gobierno a través del presidente de la Junta de Andalucía, garantizar para nuestra tierra lo que le corresponde" de dichos fondos europeos.

"No queremos ni un solo euro más de aquello que le corresponda a nuestra tierra, y no queremos ni un solo criterio de reparto diferente del que el propio Gobierno de España utilizó en Bruselas, en la Unión Europea, para reclamar los 140.000 millones de los fondos de recuperación que se han asignado a nuestro país", según ha insistido en remarcar el portavoz 'popular'.

En esa línea, ha reiterado que desde el PP-A quieren que "se aplique lo que sirvió para España" en el reparto de dichos fondos entre las comunidades autónomas, a partir de los criterios de "población, tasa de desempleo y PIB".

Ha remarcado además que "no pedimos los 23.000 millones para la Junta, sino para Andalucía". "No queremos que se le dé ese cheque, entre comillas, al presidente Moreno, sino que los reciban los andaluces" ese dinero, según ha abundado Nieto, quien en esa línea ha apostillado que, "si la mitad, o una tercera parte de esos 23.000 millones" para Andalucía "los tiene que ejecutar el Gobierno directamente a través de actuaciones propias de su competencia, que lo haga, y se computará y se le agradecerá", al igual que si otra parte lo tienen que ejecutar los ayuntamientos o las diputaciones, "en quienes confiamos plenamente, en su capacidad y en su criterio", según ha abundado.

El portavoz del Grupo Popular ha advertido, en todo caso, de que, "después de esta crisis, lo que no entendemos ni vamos a poder apoyar jamás es que se discrimine una vez más a Andalucía", y considera que, "si otra comunidad autónoma con menos paro, con menos población, con más renta que Andalucía, recibe más" de ese fondo, "será una cacicada que se hará contra Andalucía, y eso no lo va a permitir ni el Gobierno de Juanma Moreno ni el Partido Popular, y seguro que tampoco el resto de partidos políticos que hoy han votado a favor de esa iniciativa", según ha abundado José Antonio Nieto.

INICIATIVA PARA "BENEFICIAR A TODOS LOS ANDALUCES"

Por su parte, Sergio Romero, que ha expresado lo "orgulloso" que se sienten en Cs de que "todas" sus propuestas de resolución hayan salido aprobadas, ha insistido en lamentar que la reivindicación "principal", que es la de esos "23.000 millones de euros de fondos europeos que entendemos que son absolutamente necesarios y justos que todos los andaluces tengamos para poder contribuir a esa recuperación social y económica", haya recibido el voto en contra del PSOE-A.

El portavoz de Cs ha subrayado que es una iniciativa "para ayudar y beneficiar a todos los andaluces, no a un gobierno", y "lo que queremos es que los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta de Andalucía y, en definitiva, los andaluces tengan los recursos que le corresponden".

Por eso, Sergio Romero ha dicho que "esperemos y esperamos" que el PSOE-A "cambie su actitud, porque la oposición, en estos momentos, es necesaria, porque representa también a una gran parte de los andaluces, que no se pueden quedar huérfanos cuando sus representantes en el Parlamento de Andalucía votan en contra de sus intereses", según ha abundado.

PROPUESTA SOBRE LA PAC

Por otro lado, el portavoz parlamentario 'popular' también ha criticado que el PSOE-A no haya apoyado la propuesta de resolución con la que desde el PP-A querían "transmitir tranquilidad al campo andaluz" y "unidad en la defensa de la PAC", para "mantener los mismos fondos globales que tiene" la Política Agrícola Común (PAC), y "unidad para reclamar también un reparto similar al que hay en este momento para que Andalucía no pierda".

"Desgraciadamente, también el PSOE le ha fallado a Andalucía, al campo andaluz, y se ha plegado a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, no a los de Andalucía" al no secundar esa propuesta de resolución, según ha opinado el representante del PP-A, que ha defendido que con ella lo que se pedía era "una cosa absolutamente sencilla", y es que "el Parlamento de Andalucía en su conjunto apoyara el documento firmado por las tres organizaciones agrarias de nuestra tierra", es decir, Asaja, COAG y UPA, que "ha hecho suyo el Gobierno de la Junta de Andalucía, y que desde hoy ha hecho suyo el Parlamento andaluz, pero no el PSOE-A", según ha criticado.

UN DEBATE "TREMENDAMENTE PRODUCTIVO" PARA EL PP-A

En todo caso, y tras expresar que "ojalá" el PSOE-A "reflexione, corrija y vuelva a la lógica", Nieto ha valorado como "tremendamente productivo y útil para el presente y futuro de Andalucía" el Debate del estado de la Comunidad, en el que, en su opinión, "se ha visto a un presidente sereno, tranquilo, humilde, sensato, que tiende la mano, que busca el acuerdo, cuenta con el Parlamento y los grupos de la oposición".

Ha agregado que "eso se traslada también a PP y Cs", los grupos que sustentan el Gobierno andaluz, que "hemos tratado de llevar en el debate y las propuestas de resolución el mismo talante y los objetivos que nos planteó" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las dos jornadas del debate.

Nieto se ha congratulado de haber "podido ir cerrando pequeños acuerdos con los grupos de la oposición, fundamentalmente los de izquierda, que han permitido una aprobación muy importante" de propuestas de resolución, hasta el punto de que cree que "no hay precedentes en otros debates" del estado de la comunidad andaluza de "un nivel tan alto de aprobación de propuestas de resolución como en éste".

CS VALORA EL "TONO" DEL DEBATE

De igual modo, el representante de Cs ha valorado el "tono" y la forma "impecable" en el que se ha celebrado el debate, donde ha apreciado "cordialidad", algo que "es de agradecer no solo por los diputados, sino especialmente por la inmensa mayoría de los andaluces", según ha considerado Sergio Romero.

Ha subrayado que Cs ha querido en el debate "marcar un mensaje especialmente necesario en este momento, el de la tregua, el de saber serenarse, saber parar y dialogar, el de buscar la construcción y la recuperación entre todos, y el poder ponernos de acuerdo en este momento tan duro, tan importante, donde los andaluces lo están pasando muy mal, donde están haciendo un inmenso esfuerzo" que "nosotros se lo tenemos que devolver con ese espíritu de tregua, de reconciliación y de trabajo en unidad para sacar adelante juntos Andalucía", según ha finalizado.