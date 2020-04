PP-A defiende que Junta se “anticipa” a la crisis y exige a Gobierno recursos económicos y sanitarios

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este lunes al Gobierno de España "los medios sanitarios y económicos que necesitamos en Andalucía para hacer frente a la pandemia del Covid-19", porque, "aunque tengamos un Gobierno autonómico que se anticipa a esta crisis, precisamos también de recursos que sólo puede darnos la autoridad competente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez", que no puede "abandonar" ni dejar "solos a los andaluces en estos momentos tan difíciles".

En un comunicado, así se ha pronunciado la portavoz de Sanidad del PP-A en el Parlamento, Beatriz Jurado, quien ha recalcado que "es fundamental que el Gobierno de España nos dé lo que nos ha prometido" y ha denunciado que Andalucía no ha recibido ni un euro todavía de los 100 millones que el Ejecutivo de Sánchez ha prometido para Andalucía a través de tres planes, uno de contingencia, otro de emergencia sanitaria y otro de pobreza infantil.

"Nuestra tierra requiere de estos recursos para poder atender mejor a las personas que lo necesitan", según ha señalado, apuntado que pese a ello, "en Andalucía tenemos un gobierno que es capaz de anticiparse a estas circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir" como ha demostrado poniendo en marcha planes de contingencia que "nos permiten más camas y UCI a disposición de los andaluces, así como medidas de carácter social y educativo".

Jurado ha añadido que "durante este tiempo la Junta ha ido comprando material como mascarillas y hemos sido capaces de producir respiradores para poder paliar esa falta de material que no llega desde la autoridad competente que es el Gobierno de España". También ha indicado que "de las mascarillas que se han repartido en Andalucía, el 80% corresponde a las que ha comprado la propia Junta de Andalucía mientras que el Gobierno de España, que es el competente, no ha llegado ni al 7% de ese material", lo que se suma a "esos tests que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas anunciando y que todavía no han llegado y que son fundamentales para frenar el Covid-19".

Además, Jurado ha apuntado que "para poder poner fin a esta crisis tenemos que ser capaces de adelantarnos y poner encima medidas económicas", tan importantes en estos momentos para sectores como el de los autónomos. Para este sector, según ha recordado, "el Gobierno de Andalucía ya había dispuesto 430 millones de euros que le corresponde de empleo y el Gobierno de España ha decidido aprovecharse de esos medios, dejándonos sin recursos para poder atender a nuestros autónomos".

"Requerimos que el Gobierno de España se comprometa con nuestro futuro, no sólo puede aprovechar sus reuniones para meter ideología política, sino que tienen que servir para que se adelante a esta crisis y plantear medidas necesarias para un momento tan difícil", ha sostenido.

Por ello, la parlamentaria popular ha apoyado el trabajo que está realizando el Gobierno andaluz en este sentido y ha destacado que la propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que sigue un paso por delante", para que "todos los sectores productivos, tanto públicos como privados, seamos capaces de unirnos en beneficio de todos los andaluces" y, de esta forma, "estemos todos en disposición de lo que tiene que ser la recuperación en nuestra tierra".

Ha querido dejar claro que el Gobierno de Andalucía va a seguir trabajando "incansablemente para atender a las personas afectadas, a los sanitarios y a los que están en la primera línea de batalla al mismo tiempo que trabaja ya en esa recuperación económica que va a ser tan necesaria, y por eso le pedimos al resto de formaciones políticas que nos ayuden y apoyen al Gobierno andaluz que está pensando en el futuro de nuestra tierra y de todos los andaluces".