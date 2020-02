El PP exige al Gobierno combatir la "oleada de incidentes" en las zonas residenciales de Jaén y La Guardia

Publicado 08/02/2020 15:06:26 CET

JAÉN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y presidente provincial en Jaén del Partido Popular, Juan Diego Requena, a raíz de las denuncias realizadas por las asociaciones vecinales y comunidades de propietarios de las zonas residenciales de Jaén y La Guardia (Jaén) relativas una "oleada de incidentes", con robos y actos delictivos que se han producido "con frecuencia" en las últimas fechas, ha exigido a la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, "que no haga oídos sordos a esta situación y no mire para otro lado", pues "debe inmediatamente adoptar medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad a estos vecinos".

En un comunicado, el diputado popular expone que "no es de recibo que tengan que ser los vecinos los que se organicen en patrullas para hacer labores de vigilancia, no es comprensible esta situación y desde el gobierno deben tomarse decisiones ya". Ha reseñado que la situación "es delicada" y se debe prevenir para que no se produzcan más robos y "la única medida eficaz es dotar la zona de mayor vigilancia".

Requena ha indicado que la situación de inseguridad que viven las urbanizaciones ubicadas en la antigua carretera de Granada en el municipio de La Guardia y en las zonas de los puentes y residenciales de la capital, como La Manseguilla o Puente Tablas, "no es una cuestión a la que podamos permanecer ajenos". Por eso, han formulado iniciativas ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para conocer los datos de delincuencia de dichas zonas en las últimas fechas y han reclamado una reacción rápida y eficaz del Gobierno de Sánchez para que dote de más efectivos a la Guardia Civil en la provincia y en especial a la zona afectada por este aumento de robos.

El líder popular ha pedido la "máxima colaboración de todos para afrontar este problema", pero "es el Gobierno el primero que debe tomar medidas y eso debe ser mas pronto que tarde".

"Es vital que los vecinos de nuestra provincia disfruten de las máximas garantías de seguridad ciudadana y para ello se hace imprescindible que desde el Gobierno de España se produzca de forma urgente un aumento de las plantillas con las que están dotadas las comisarías de la Policia Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil de nuestra provincia, se necesitan más efectivos y mucho más en el mundo rural".

Al mismo tiempo el presidente los populares ha anunciado que van a registrar una iniciativa en el Congreso para conocer las previsiones del Ministerio de Interior de un cuartel de la Guardia Civil al municipio de La Guardia, que por su población requiere de esta infraestructura "de forma inmediata".

Además, ha informado que este lunes los Grupos Municipales del PP en los Ayuntamientos de Jaén y La Guardia van a registrar escritos en sus respectivos consistorios para exigir que se reúnan las Juntas Locales de Seguridad y se pueda afrontar esta situación de forma coordinada entre las policías locales y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Los vecinos tienen que comprobar que no solo se les considera vecinos para pagar sus impuestos o para que les inspeccionen sus construcciones, también lo son para que se les garantice la seguridad en sus viviendas", ha concluido.