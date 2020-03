PP-A: “El fallo judicial de Invercaria vuelve a demostrar que la corrupción socialista es una gota que no cesa”

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz considera que el fallo judicial conocido este miércoles que condena a tres años y medio de cárcel al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por prevaricación y malversación de caudales públicos evidencia que "la corrupción generalizada e institucionalizada que el socialismo impuso en Andalucía durante años es como una gota que no cesa y que no sabemos cuándo parará".

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha criticado en un comunicado que "por mucho que el PSOE negara siempre la mayor, las sentencias judiciales van demostrando que la corrupción estaba complemente extendida por toda Andalucía y estaba muy activa en las alcantarillas políticas del Gobierno andaluz" y ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha llegado para que por fin se puedan hacer las cosas en Andalucía de otra forma, trabajando de forma honesta y siempre teniendo como objetivo el bienestar de los ciudadanos andaluces".

Martín ha augurado que este no será el único fallo condenatorio a la gestión socialista "dado que el PP está personado en más de 150 causas judiciales" interpuestas durante los últimos años cada vez que se detectaba un posible caso de corrupción. "Nunca hemos desfallecido y nunca vamos a desfallecer. Hemos estado criticando la

corrupción completamente solos durante 25 años, siempre hemos estado ahí sin el apoyo de ningún partido más", ha recordado.

En la misma línea, el dirigente popular ha destacado que estas sentencias judiciales llegan también "a pesar de que siempre hemos tenido enfrente a la maquinaria socialista para intentar desacreditar todas nuestras acusaciones, aunque ahora la Justicia nos da la razón", ya que ha indicado que "el 'modus operandi' de corrupción impuesto por el socialismo en Andalucía siempre tenía el mismo guión".

"Ponían el dinero público a disposición de los intereses del partido, de sus familias y de sus amiguetes por encima del interés de los andaluces", ha criticado Martín, que se ha felicitado por que "estas prácticas ya han terminado para siempre en Andalucía porque el Gobierno de Juanma Moreno ha llegado para quedarse y hacer de Andalucía una tierra próspera, moderna y avanzada y, sobre todo, libre de corrupción".