El PP de Granada inicia el curso político con el objetivo de "liderar la transformación" de la provincia

SANTA FE (GRANADA), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular, Francis Rodríguez, ha trasladado este viernes el apoyo de la formación granadina al proyecto de país de Alberto Núñez Feijóo que piensa en todos los españoles y no en el beneficio propio de un candidato perdedor que antepone su interés a la gobernabilidad y la estabilidad que necesita España, y al objeto de "liderar la transformación" de la provincia de Granada.

"Nuestra provincia necesita contar con un Gobierno serio, responsable, que respete la Constitución con una hoja de ruta para todos sin ataduras como la que defiende nuestro presidente nacional. Granada no puede seguir supeditada a un Ejecutivo con Pedro Sánchez que ha demostrado con creces que no le interesa el presente y el futuro de nuestra provincia. Merecemos un Gobierno con Feijóo al que sí le importan los grandes retos de la provincia y no el poder por el poder pactando con los que no creen en nuestro país".

Rodríguez ha hecho estas declaraciones en la clausura de la Escuela de Alcaldes y Portavoces con la que los populares han dado el pistoletazo de salida al curso político en la localidad de Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, un municipio que, según ha apuntado el dirigente provincial, es "ejemplo del esfuerzo, el tesón y el trabajo que ha hecho posible escribir una nueva página en la historia" de la localidad "poniendo fin a 44 años de un socialismo que ha demostrado su incapacidad para situar a Santa Fe en el lugar que merece".

El presidente popular ha puesto en valor el buen estado de salud del Partido Popular de Granada que, desde la unidad y el trabajo, ha conseguido hacer historia ganando de una manera rotunda las diferentes citas electorales del último año y medio.

"Esta Junta Directiva ha conseguido hacer historia. Hemos ganado las elecciones autonómicas, municipales y generales. Los ciudadanos han apostado por el proyecto de la moderación, crecimiento y avance que defendemos y ahora tenemos la oportunidad de llevar a cabo ese gran proyecto con mayúscula que se llama Granada".

"Ganamos las elecciones autonómicas. Ganamos las elecciones municipales y hemos ganado también las generales. Los ciudadanos nos han dado en las urnas su confianza de una manera clara y ahora tenemos que dejarnos la piel para que Granada esté donde le corresponde. Vamos a devolver con creces, desde el agradecimiento y la responsabilidad, todo ese apoyo haciendo que nuestra provincia avance". Un trabajo, ha proseguido, que se va a hacer de manera decidida con consenso, lealtad institucional y situando a los ciudadanos en el centro de las políticas.

"Atrás han quedado estos últimos años donde Granada no ha estado a la altura de lo que los vecinos esperaban de sus administraciones mientras asistíamos atónitos al retroceso al que nos estaban condenando con el silencio cómplice de la Diputación Provincial".

Es por ello, por lo que ha pedido "seguir defendiendo con determinación los intereses de la provincia ante el Gobierno central para que los proyectos que van a marcar el futuro de Granada no sigan guardados en el cajón y la provincia comience a contar como sí lo hace para la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, para el nuevo gobierno de la Diputación Provincial y para los diferentes ayuntamientos gobernados por el Partido Popular".

"Nosotros sí creemos en Granada. Creemos en su potencial y vamos a liderar la transformación de la provincia", centrándonos, ha continuado, en dar respuesta a los principales retos y problemas que afectan a Granada como es el reto demográfico o la sequía, que cuentan, ha señalado, con delegaciones propias ya en el nuevo gobierno provincial; y en seguir defendiendo la igualdad real entre hombres y mujeres.

En este contexto, ha afeado el "silencio" de la dirección provincial socialista "tras el bochorno que hemos sentido todos los granadinos por lo acontecido esta semana en el municipio de Albondón".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha afirmado que "damos el pistoletazo de salida a un nuevo curso político y lo hacemos, no solo con la satisfacción de haber recibido el apoyo de los granadinos en las pasadas elecciones, sino asumiendo con ilusión, seriedad y rigor la enorme responsabilidad que nos han encomendado y renovando nuestro firme compromiso de cuidar nuestra ciudad y construir una Granada más próspera".

Carazo ha remarcado que, desde el primer momento al frente del Ayuntamiento de Granada, su equipo de gobierno se ha puesto a trabajar para lograr una mejor gestión, desbloquear proyectos, agilizar trámites y licencias y cuidar el día a día de los granadinos.

Como ejemplo, ha destacado el trabajo realizado para mejorar la limpieza, actuar contra las pintadas vandálicas, reducir el periodo medio de pago a proveedores, impulsar el desbloqueo de proyectos o favorecer la construcción de vivienda". No obstante, "hay mucho por hacer. Tenemos un gran trabajo por delante", afirmó la primera edil de la capital, al tiempo que ha asegurado que "tenemos la hoja de ruta marcada para cumplir con los granadinos y seguir defendiendo y mimando a Granada los 365 días del año".

Carazo ha asegurado que Granada "contribuirá a la transformación que está experimentando Andalucía gracias a la gestión del presidente Juanma Moreno". "Ha quedado patente que el modelo de nuestro presidente Juanma Moreno funciona y seguiremos trabajando, sumando, avanzando con humildad y con ilusión para seguir construyendo un futuro mejor", ha aseverado.

Asimismo, ha remarcado que "Granada necesita a un presidente en el Gobierno de España que deje de mentirnos y ningunearnos y ese presidente es Alberto Núñez Feijóo. Un presidente de Estado, que piensa en el interés general de los españoles, a diferencia de Sánchez, y que cuenta con una propuesta seria y realista para devolver a España a la senda del crecimiento, la moderación y el progreso. Es el presidente que necesitamos en La Moncloa para que los proyectos pendientes en Granada vean al fin la luz", ha concluido.

En la clausura también ha participado el presidente local y alcalde de Santa Fe, el popular Juan Cobo, que ha manifestado la ilusión personal y la de su equipo para liderar un nuevo tiempo para la localidad. "Estamos escribiendo una nueva página en la historia de nuestro pueblo que pone punto y final a décadas de dejación donde los anteriores gobiernos socialistas no han sido capaces de hacer de Santa Fe un referente del área metropolitana".

Asimismo, ha puesto sobre la mesa las dificultades en las que ya están trabajando intensamente para poner solución a los graves problemas de gestión que se han encontrado como las deudas con suministradoras que, por ejemplo, han llegado a cortar la luz de edificios públicos por impagos.