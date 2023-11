PP Jaén destaca que ayuntamientos "pueden contratar mediadores" tras "el aumento de ayudas para atención a temporeros"

JAÉN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PP María Jesús Arrabal ha destacado este viernes que la Junta de Andalucía ha incrementado las ayudas para la atención a temporeros en la provincia de Jaén "para permitir que sean los ayuntamientos los que directamente contraten, si así lo estiman necesario, al mediador laboral e intercultural durante la campaña de aceituna". Por tanto, ha incidido, "no solo no se ha recortado nada, sino que el Gobierno andaluz ha aumentado los fondos".

En este sentido, ha aclarado en un comunicado que es "cada ayuntamiento el que define el proyecto de atención a los temporeros y quien fija qué servicios presta y en base a ello solicita la ayuda al Gobierno andaluz". "La Junta ya informó a los consistorios que este año todo el dinero se concentraría en la convocatoria abierta y que las ayudas que otros años se han dado se unificarían en este, incrementándose además la aportación total", ha añadido.

El presupuesto de la convocatoria para este periodo 2023-24 sobrepasa los 377.000 euros, 50.000 euros más que el año pasado. "Es decir, incluso con una bajada de la cosecha y de los jornales y una previsible reducción de temporeros migrantes respecto a otros años la Junta ha actuado con sensibilidad y no ha quitado un euro, al contrario, ha aumentado los fondos para dar el mejor servicio posible", ha incidido la popular.

En esta línea, ha recalcado que "este incremento se puede destinar sin problema al recurso de mediadores especialmente en los programas de refuerzo a Servicios Sociales Comunitarios, ya que el año pasado el programa para mediadores estaba dotado, en total, con 18.000 euros y se contrataron cinco. Solo con lo que se ha aumentado el presupuesto se podrían contratar muchos más para esta campaña, pero es cada ayuntamiento el que ha elaborado su proyecto de intervención pudiendo elegir si contratan esta figura o en caso de disponer de recursos propios utilizarlos para ello y destinar el dinero a otro fin", ha explicado Arrabal.

De hecho, según ha señalado la diputada, la capital "sí que ha solicitado la financiación del mediador de manera explícita, incluyéndolo en la solicitud de subvención", por lo que "no es verdad, como dice el señor Víctor Torres, que no cuenta con fondos para dar este servicio ni que la Junta ha quitado dinero para nada, al contrario. Una vez más falta a la verdad o demuestra que no se ha informado bien".

En el resto de programas de apoyo ha sido subvencionado personal que "de manera indirecta realiza acciones de mediación con la población inmigrante. Es el caso de Alcalá la Real donde se va a prestar el servicio con una trabajadora social municipal, por lo que ha preferido recibir más dinero y destinarlo a otros fines y asumir ese servicio con medios propios", ha apostillado la diputada.