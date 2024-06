El PP de Jaén muestra su preocupación "por el ciberataque a la Diputación" y pide una investigación interna

JAÉN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha expresado su preocupación "por el ciberataque" a esta administración y ha "una investigación interna y conocer su alcance".

Así lo ha indicado el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, después de conocerse este viernes que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a dos personas en Asturias y Sevilla como presuntas responsables de un centenar de ciberataques a entidades privadas o a instituciones públicas, como las diputaciones de Jaén y Málaga.

"Hablamos del robo, a priori, de datos e información privada y sensible que, según en qué manos, puede resultar muy peligrosa. Por ello, demandamos conocer el alcance de este ciberataque, en qué ha afectado, qué datos han sido sustraídos y qué medidas ha implementado el equipo de gobierno socialista, si es que ha tomado alguna, y cuáles va a tomar próximamente para evitar que algo así vuelva a repetirse", ha dicho en una nota.

En este sentido, Camacho ha demandado "una investigación interna a fondo" para esclarecer lo ocurrido, "si es que aún no está en marcha", porque se iría "tarde una vez más".

A su juicio, "es evidente que algo ha fallado en la seguridad" en la Administración provincial y se debe "saber exactamente qué para tratar por todos los medios de que algo así no vuelva a repetirse".

"Empezando por reforzar todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y el presupuesto que se destina a ello, porque es algo que no es nuevo y que, nos guste o no, hace años que va a más y va a seguir siendo así", ha subrayado, no sin lamentar que su grupo haya "tenido conocimiento de estos hechos por la prensa".