El PP-A lamenta el "uso demagógico" de las críticas de la oposición a los Premios Escaparate

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha lamentado la "utilización demagógica" por parte de la oposición a las críticas al patrocinio de la Junta de Andalucía a los Premios Escaparate.

"Independientemente de lo que cada uno pueda considerar, porque esto tiene distintos puntos de vista sobre lo que puede suponer para la ciudad espectáculos de este tipo, se está haciendo evidentemente un uso absolutamente demagógico de la cuestión", ha subrayado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

En esta línea, ha recordado que la revista Escaparate ha organizado cenas con alcaldes del PSOE y del PP. "Yo he visto a Antonio Muñoz, alcalde del PSOE, con su esmoquin y su pajarita estupenda en mitad de la Plaza San Francisco, pues comiendo un menú seguramente similar al que pusieron la otra noche", ha señalado.

El portavoz del grupo parlamentario popular ha confirmado que la Junta de Andalucía "ha colaborado en el acto", a la par que ha indicado que la Diputación de Sevilla, "que está gobernada por el Partido Socialista, puso a disposición la Casa de la Provincia".

"No entiendo por qué todo se intenta hacer girar en torno a las administraciones que gobiernan un determinado partido, cuando ya le digo que a lo largo de 20 años se han celebrado galas como esta de forma muy frecuente en Andalucía y en Sevilla, y muy congruentes", ha remarcado.