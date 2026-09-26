PP lleva a diputación la defensa de Ceuta y Melilla y exige al Gobierno una "respuesta extraordinaria"

PP lleva a la Diputación de Jaén la defensa de Ceuta y Melilla y exige al Gobierno una "respuesta extraordinaria" - PP

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha registrado una moción para el pleno del próximo martes en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno de España "una respuesta extraordinaria ante los graves acontecimientos" registrados en Ceuta desde finales de julio con la crisis migratoria.

El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha advertido, en un comunicado, de que "la frontera sur de Europa no admite más demora" y ha denunciado que, casi dos meses después, "los ceutíes siguen sin respuestas ni soluciones del Gobierno mientras Pedro Sánchez continúa sin actuar con la contundencia que exige la situación".

"Es una indignidad que cada vez que hay un problema serio en este país los ciudadanos tengan la sensación de estar desatendidos", ha señalado Camacho, quien ha puesto el acento en la presión que están soportando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local y los servicios de emergencia.

El popular ha subrayado que "esto está pasando en España y está pasando en la Unión Europea" y ha reclamado al Ejecutivo que ejerza las competencias que "le corresponden en materia de fronteras, inmigración y seguridad".

Camacho ha reclamado también al PSOE de Jaén que "esté con los jiennenses y con los ceutíes" porque "los ciudadanos no entenderían que, ante una situación así, se antepongan las siglas a las personas". "Es muy triste que para tapar a Sánchez, María Jesús Montero haya elegido la confrontación e intente impedir que los suyos expresen públicamente esa solidaridad", ha afirmado.

La iniciativa reclama reforzar permanentemente la frontera, desplegar los recursos necesarios, identificar a quienes accedieron irregularmente y aplicar los procedimientos legalmente establecidos para su retorno a Marruecos, además de reafirmar que "Ceuta y Melilla son parte inseparable de España". Además, el Grupo Popular trasladará su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local y los servicios de emergencia por su trabajo "en circunstancias extraordinariamente difíciles para garantizar la seguridad y la convivencia".