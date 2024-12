PP-A pide explicaciones a Espadas por "contratar el despacho donde trabaja su hija" para denuncia de contratos del SAS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha pedido este martes explicaciones al secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, sobre el hecho de que haya "contratado al bufete de abogados en el que trabaja su hija para plantear la denuncia sobre los contratos de emergencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado que "la tendencia del señor Espadas a barrer para casa y a barrer para la familia empieza a ser algo legendario": "Primero fue su esposa colocada a dedo en una fundación pública, la Faffe, y ahora el despacho de abogados en el que trabaja su hija es contratado para atacar judicialmente al Gobierno de Andalucía".

Asimismo, ha alertado de que la denuncia sobre los contratos del SAS es "pagada, no con dinero del PSOE-A, sino que es una denuncia del Grupo Parlamentario Socialista, por lo tanto, pagada con dinero del grupo, que viene del Parlamento de Andalucía". Es el "dinero público del Parlamento que el Grupo Socialista tiene para sus gastos de funcionamiento", según ha apuntado.

"Me encantaría saber cuánto de ese dinero público que recibe el Grupo Socialista se está destinando, por decisión del señor Espadas, al despacho en el que trabaja su hija", ha planteado Toni Martín, quien ha preguntado también si "el resto de diputados del Grupo Parlamentario Socialista, a los que el señor Espadas hizo firmar esta denuncia, sabían que su presentación y su defensa la iba a hacer el despacho en el que su hija trabaja".

Ha manifestado que plantea estas cuestiones porque "en el Grupo Socialista había muchas dudas, entre muchos diputados, que se sentían utilizados por esta denuncia", sobre todo, en unos momentos "de enfrentamientos como los que está viviendo el grupo, entre los que quieren que el señor Espadas deje de ser el secretario general del partido y él mismo, que quiere seguir siéndolo". "En ese tipo de situaciones surge esta especie de fuego amigo", ha apuntado.

PSOE-A DEFIENDE QUE ES UN "CONTRATO PRIVADO" QUE PAGA EL PARTIDO

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha defendido a preguntas de los periodistas en otra rueda de prensa en la Cámara andaluza que el grupo socialista ha contratado para su querella "un despacho con los mejores penalistas que tenemos", así como ha remarcado que se trata de "un contrato que hace el PSOE con el dinero del PSOE, a nivel privado".

En esa línea, ha diferenciado ese contrato de "los contratos del SAS, que los pagamos los andaluces", y ha negado que en este caso se pueda producir "un conflicto de intereses" por la pertenencia a dicho despacho de la hija de Espadas.

Es "un contrato particular, privado, que hace el PSOE con el despacho que considera que mejor lo puede defender, no le veo el problema", ha manifestado Ángeles Férriz, que a preguntas de los periodistas no ha querido desvelar los honorarios de esos abogados, y ha emplazado para conocer ese dato a contactar directamente con dicho despacho y preguntarle por la minuta que pueden cobrar según el servicio que se le encargue.