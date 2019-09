PP reclamará a la Diputación de Granada que cumpla el acuerdo de Pleno que le "obliga" a poner bomberos en Sierra Nevada

Publicado 15/09/2019 14:28:45 CET

GRANADA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular de la Diputación de Granada va a presentar una moción en el próximo Pleno para exigir la puesta en servicio por parte del gobierno de la Institución de un retén de bomberos en la estación de esquí de Sierra Nevada.

Para el diputado provincial del PP Eduardo Martos, "es inadmisible" que el presidente de la institución, José Entrena (PSOE), aún no haya ejecutado un acuerdo de Pleno de 2015 con el que la Diputación "asumió la urgencia" de poner un retén de bomberos en la estación de esquí y ser responsable de su mantenimiento.

Según anuncia el popular en un comunicado, instarán a que la Diputación destine una partida económica extraordinaria para la puesta en marcha de dicho retén para la temporada 2019-2020, "dada la importancia que tiene garantizar la seguridad de los visitantes que tendrá la estación de esquí en los próximos meses".

Martos insiste en que se trata de "un problema lo suficientemente importante" como para que el presidente socialista de la Diputación "tome por fin cartas en el asunto" y "cumpla" con el mandato del pleno.

"Solicitamos que el retén de Sierra Nevada cuente, al menos, con ocho bomberos y un mando operativo encargado de la organización de las tareas; además de dos camiones, una autobomba y un vehículo de altura, por las características de las edificaciones de la estación", explica el diputado provincial del PP.

Eduardo Martos considera un "hecho denunciable" que el tiempo medio que tardan los efectivos del Parque Sur de Granada capital en acudir a un incendio producido en el término municipal de Monachil sea de 45 minutos, "como ha sucedido en ocasiones anteriores", y que "no se deben tolerar que estas situaciones se sigan repitiendo, y mucho menos cuando la razón no es otra que la dejadez del presidente de la Diputación", la cual debe asumir las competencias de prevención y extinción de incendios en todos los municipios menores de 20.000 habitantes, como es el caso de Monachil.

No obstante, Martos recuerda que el retén de Sierra Nevada no estaría destinado únicamente para la extinción de incendios, sino para la actuación ante otro tipo de emergencias, como la prevención de aludes, escapes de gas en establecimientos y rescate de personas.

Por su parte, la portavoz del PP de Monachil, Cristina Marín, afirma que poner en servicio un retén de bomberos en Sierra Nevada "es algo tan necesario como abrir las pistas de esquí en temporada".

"No queremos tener que arrepentirnos mañana de lo que no se ha hecho hoy y que una desgracia tenga que poner colorados a unos gobernantes ineficaces", ha apostillado Marín, quien ha defendido que Monachil "no puede ser mañana noticia de siniestro por una cuestión como el retén de bomberos que la falta de voluntad política no resuelve favorablemente".