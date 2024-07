El PP recuerda al PSOE que "tiene la oportunidad de poner fin a la infrafinanciación" en el Consejo de Política Fiscal

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Alejandro Romero, ha afirmado este lunes que Andalucía está infrafinanciada, ya que "pierde anualmente" alrededor de 1.500 millones de euros por el actual sistema de financiación autonómica, por lo que ha exigido al PSOE que "ponga fin hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a su maltrato al futuro de los andaluces".

Así lo ha expresado en rueda de prensa el vicesecretario regional donde ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno continuará reclamando un sistema de financiación "justo y necesario" para "seguir transformando" Andalucía. Ha recordado las palabras de la entonces consejera y actual ministra de Hacienda, María José Montero, cuando afirmaba que "el Gobierno de España debe tomarse en serio un debate en el que hablamos de cómo en los próximos años vamos a financiar la sanidad, la educación o la dependencia."

"Esperemos que cumpla con su palabra y que nos haya convocado para debatir sobre la necesaria y urgente reforma del sistema de financiación autonómica", ha dicho el también parlamentario ante los "quince años que llevamos perdiendo la financiación autonómica que merecemos". "El Gobierno de Juanma Moreno no lo va a consentir. Andalucía está infrafinanciada y el socialismo debe parar su castigo a los andaluces", ha insistido y recogido el PP andaluz en una nota de prensa.

Alejandro Romero ha subrayado que "Andalucía merece igualdad" y, por ello, "vamos a reclamar la reforma del sistema de financiación autonómica y un fondo transitorio de nivelación para que Andalucía pueda competir en igualdad de oportunidades con el resto de comunidades mientras se reforma el sistema". "Todo lo que no se asemeje a esto será un nuevo agravio de Sánchez a Andalucía y un maltrato más al futuro de los andaluces", ha afirmado.

En este sentido, ha reafirmado el "no rotundo" de Andalucía a una financiación bilateral y privilegiada para Cataluña. "No vamos a ser cómplices de la desigualdad a la que nos quiere abocar Sánchez. No vamos a permitir que Andalucía siga perdiendo oportunidades de futuro por el interés personal de Sánchez que está sometido a los chantajes de sus socios independentistas", ha insistido. "Vamos a defender, como llevamos haciendo durante cinco años, a los andaluces. Defendemos una financiación justa porque defendemos a los andaluces, los protagonistas de la transformación", ha recalcado, argumentando que "la defensa se traduce en poner fin a la desigualdad entre regiones y en seguir impulsando los servicios públicos como se merecen los andaluces".

Para el vicesecretario regional, el PP de Andalucía seguirá trabajando para "seguir generando oportunidades de futuro para los andaluces, los protagonistas de la transformación de Andalucía". "El Gobierno del PP de Andalucía de Juanma Moreno no va a permitir que se pisoteen los intereses presentes y futuros de los andaluces y la transformación de Andalucía, una tarea para la que necesitamos ir todos unidos y de la mano", ha dicho.

El vicesecretario del PP de Andalucía ha asegurado que la formación seguirá ocupándose de "lo importante: solucionar los problemas a los andaluces". "Frente a la política que divide, la política que suma. Frente a los que gritan e imponen, la vía andaluza, diálogo, moderación y, por encima de todo, el interés general de los andaluces", ha defendido. "Nos vamos a permitir que el socialismo vuelva a lastrar el futuro de Andalucía", ha asegurado, al tiempo que ha criticado "la sumisión del PSOE-A a Sánchez a costa de los intereses de los andaluces".

"¿Por qué un ciudadano catalán tiene más derecho que un andaluz? La respuesta es clara: Puigdemont y ERC", ha lamentado y ha asegurado a renglón seguido que "el PP seguirá trabajando en la defensa de los andaluces". Ha destacado, por último, que Andalucía es noticia por "liderar el descenso del paro en España, ser la CCAA con más autónomos o la de menor burocracia de España, y un largo etcétera que representa el orgullo andaluz". "Andalucía es un referente para España y para Europa, una comunidad conocida por sus logros y no por sus problemas, como ocurría antes. Así lo reconocen la mayoría de andaluces y, por eso, cada vez confían más en el proyecto de Juanma Moreno y del Partido Popular de Andalucía", ha concluido.