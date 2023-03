PP-A reprocha que CCOO y UGT se sumen a las protestas sanitarias tras firmar el pacto que "blinda" la atención primaria

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reprochado este jueves a los sindicatos CCOO y UGT que participen en la concentración convocada esta jornada ante la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en demanda de un "verdadero pacto" para mejorar la atención primaria apenas 48 horas después de suscribir con la Junta y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el pacto social y económico por el impulso de Andalucía, que incluye el "blindaje" de la atención primaria con el compromiso de destinarle el 25% del presupuesto de la Consejería de Salud.

Repullo se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en la sede regional del PP-A justo a la misma hora en que representantes de UGT y CCOO se concentraban junto al sindicato CSIF y dirigentes de partidos como PSOE-A, Izquierda Unida, Podemos y Adelante Andalucía ante la sede de los servicios centrales del SAS en Sevilla para exigir un "verdadero acuerdo" sobre atención primaria y la retirada de cualquier alusión en la orden de la Consejería de Salud a la posibilidad de "privatización" de las consultas.

El 'número dos' del PP-A ha pedido "coherencia a aquellos que han firmado un pacto hace menos de 48 horas en el que se reflejan actuaciones como más de 3.000 millones de euros que se van a destinar a blindar la atención primaria del servicio público de salud de Andalucía" porque, en su opinión, "no tiene mucho sentido y es difícil de entender que estemos firmando un día y que a los dos días estemos reclamando eso mismo que ya se ha llegado a un acuerdo".

Repullo ha defendido que "no se puede dudar" del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad pública "no hoy, sino desde hace más de cuatro años" y ha subrayado que el trabajo de la Junta para que "los andaluces tengamos la mejor sanidad pública es algo que no puede poner en duda nadie en Andalucía". "El PSOE-A puede soltar todos los bulos y todas las fake news que considere oportuno, pero se va a chocar con la realidad de que los andaluces tienen un sistema público gratuito y universal", ha subrayado.

El dirigente popular ha resaltado que el tercer pacto firmado por Moreno con los agentes sociales y

económicos "dice mucho de aquellos que lo han firmado, que se alejan del sectarismo y las discusiones y se centran en buscar soluciones para Andalucía", por lo que ha expresado su "orgullo" por la "madurez democrática que tenemos en Andalucía para salvar diferencias ideológicas y trabajar en la búsqueda de objetivos comunes que responden a los intereses de los andaluces".

En este sentido, ha resaltado la trascendencia de un acuerdo que conlleva 9.000 millones de euros en "políticas transversales de apoyo a familias, jóvenes, pymes y autónomos para hacer frente a la crisis social y económica", entre las que se incluye el refuerzo de la atención primaria de la sanidad pública, ya que "una de las grandes estrategias del Gobierno de Juanma Moreno desde el primer minuto es seguir reforzando la sanidad

pública".

Repullo ha agradecido el "esfuerzo, lealtad y trabajo por Andalucía" de los firmantes del acuerdo y ha pedido al PSOE-A que se una "a esta política de sumar y buscar acuerdos en beneficio de los andaluces" porque "Andalucía gana con este gran acuerdo con el que todos los andaluces vamos a estar más protegidos ante las adversidades y dificultades a las que nos enfrentaremos en los próximos tiempos". Por último, ha recalcado la importancia de contar con "un modelo de transparencia, diálogo y seguridad para los inversores" como el

que tiene Andalucía.