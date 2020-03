PP-A urge a Pedro Sánchez a decidir si "sigue castigando" a Andalucía o "empieza a defender sus intereses como Moreno"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha urgido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a decidir "si sigue castigando a Andalucía o empieza a defender los intereses de los andaluces como está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno".

Martín se ha referido de este modo en rueda de prensa a la reunión que mantendrán esta tarde el presidente

de la Junta y la nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, una cita en la que "Juanma Moreno tiende la mano al Ejecutivo nacional con intención de dialogar y llegar a acuerdos" porque "Andalucía ya

no puede esperar ni un día más".

Según el dirigente 'popular', "hay una montaña de temas esperando una solución y llevamos un año y medio pidiendo una reunión con Pedro Sánchez", que en este tiempo "sólo ha demostrado desprecio a los

andaluces" sin recibir a Juanma Moreno desde el cambio político en la Junta.

Tras señalar que el presidente de la Junta "cumplirá con la obligación de su cargo, defender a todos los andaluces, los intereses de nuestra tierra, el Estatuto de Autonomía y la Constitución", Martín ha desglosado las principales reivindicaciones de los andaluces entre "las muchísimas cuestiones" que el Gobierno de España tiene con Andalucía después de este año y medio sin atender al presidente autonómico.

RESPETO INSTITUCIONAL E IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES

Así, ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez "respeto institucional" y que se sume "a la intención de dialogar y llegar a acuerdos" del Gobierno andaluz. También ha remarcado la necesidad de reclamar "respeto a la igualdad de

los españoles" después de que Sánchez "no haya dudado en sentarse en una mesa negociar con un condenado por la Justicia como es Torra, abrir la puerta a la bilateralidad y ceder la gestión de la Seguridad Social al País

Vasco".

Para Martín, "los asuntos de los españoles los tenemos que decidir todos los españoles, no un condenado por la Justicia ni el PSOE con los independentistas", señalando así al nuevo sistema de financiación que

también reclaman desde el PP-A. En ese sentido, ha recordado que los populares andaluces ya reclamaron una mejor financiación autonómica para Andalucía cuando gobernaba Rajoy y ahora siguen haciéndolo, "todo lo contrario que el PSOE, que, tras la moción de censura que hizo presidente a Sánchez, dejaron de reclamar los 4.000 millones más para la comunidad autónoma".

El 'número tres' del PP-A también ha denunciado los impagos del Gobierno de Sánchez a los andaluces, que en el caso de los 537 millones del IVA "no lo paga porque no le da la gana, como bien ha puesto de manifiesto la ministra Montero afirmando que no tiene la más mínima intención de dar las respectivas cantidades del IVA del mes trece a las CCAA". A ello se suma lo ocurrido con las entregas a cuenta de 2019 y 2020, que se han reducido para Andalucía en 127 millones en lo que Martín ha calificado como "un nuevo intento de Pedro Sánchez de asfixiar las políticas del cambio en Andalucía".

"LOS IMPUESTOS SON MALOS PARA ESPAÑA Y PARA ANDALUCÍA"

"Los impuestos son malos para España y para Andalucía y no lo queremos nadie", ha indicado, criticando que el Ejecutivo de PSOE y Podemos quiera obligar a comunidades como la andaluza, que han bajado impuestos, a

subirlos. En su opinión, esta actitud del Gobierno "es un error porque después de que la Junta de Juanma

Moreno haya bajado impuestos, Andalucía está creciendo económica más que nunca".

Martín también ha recordado cómo Andalucía es tierra fronteriza y por ello ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez mayor implicación e interlocución para contrarrestar los efectos del brexit, especialmente en el Campo de Gibraltar, y compromiso con la inmigración, especialmente con los menores no acompañados que llegan a las costas andaluzas, un asunto para los que el Gobierno de Sánchez "retiró fondos extraordinarios desde que el PSOE dejó de gobernar la Junta de Andalucía". "Con ello no hacen daño al presidente de la Junta, se lo hacen a estos menores y a Andalucía, y demuestran cuál es su política", ha subrayado.

Finlamente, ha reclamado que se garantice la libertad educativa y se apoye de forma efectiva al campo andaluz, que se encuentra una difícil situación. "El sector agroalimentario tiene el compromiso del Gobierno andaluz, pero ese compromiso está fallando por parte del Gobierno de Sánchez", al que Martín pide mayor firmeza para defender sus intereses y negociar la PAC en Europa.