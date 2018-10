PP ve "una barbaridad" la suspensión de licencias para apartamentos turísticos en parte del casco histórico de Córdoba

Publicado 25/07/2018 14:23:29 CET

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha calificado este miércoles como "una auténtica barbaridad" la suspensión de licencias durante un año para apartamentos turísticos en parte del casco histórico que pretende el primer teniente de alcalde del Consistorio y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU).

En este sentido y en rueda de prensa, Fuentes ha señalado que "esta medida llega sin ningún tipo de información o debate, por sorpresa" y, además supone "matar una mosca a cañonazos, y pegar un persianazo en la Gerencia, cerrando cualquier posibilidad a la actividad" turística en Córdoba, algo que, según ha asegurado, la ciudad "no puede soportar", de modo que "esto requiere un debate, al que nadie es ajeno", sobre "la gentrificación y la turistificación, que son dos conceptos distintos, pero muy ligados".

Por ello, Fuentes ha insistido en que la pretendida suspensión de licencias para todo uso en determinadas zonas del casco que no sea el uso residencial o para equipamientos "es una auténtica barbaridad y una huida hacia adelante con un persianazo que no se merece Córdoba", razón por la que el PP quiere que no se siga adelante con la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) que persigue García y que es, en la práctica, "una revisión parcial" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "en toda regla".

En consecuencia, Fuentes, que ha estado acompañado por la edil popular Carmen Sousa, ha señalado que dicha innovación del Pepch "afecta a la estructura del PGOU y, como tal, tiene que tener la última palabra la Junta de Andalucía", que, opinión del viceportavoz municipal del PP, "ni sabe de este tema".

Por otro lado, Fuentes ha preguntado si "hay un plan para revitalizar el casco histórico", teniendo en cuenta, además, que esta zona de la ciudad "se complementa con el turismo", argumentando el portavoz popular que "no podemos centrar el turismo solo en cuatro calles", ni "condensarlo en el entorno de la Mezquita, sino que habría que expandir el área de influencia turística, para así quitar presión a esa zona, haciendo atractivas zonas próximas al casco histórico, y diluir ahí el turismo".

Junto a ello, Fuentes ha avisado que en Córdoba no se puede actuar en materia turística con "un corta y pega de la experiencia de Barcelona, sin abrir un debate sobre la singularidad de Córdoba", en el ámbito de la gentrificación y en el que deben tomar parte "el Imtur, el Colegio de Arquitectos, los vecinos" del casco histórico y el sector turístico en toda su extensión, pues "aquí hay intereses contradictorios".