La presidenta del Parlamento aborda con el Ayuntamiento de Granada los retos de la ciudad tras los seísmos

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado este viernes su primera visita institucional al Ayuntamiento de Granada, donde ha mantenido una reunión con la alcaldesa, Marifrán Carazo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado este viernes su primera visita institucional al Ayuntamiento de Granada, donde ha mantenido una reunión con la alcaldesa, Marifrán Carazo. Durante el encuentro, ambas responsables han tenido la oportunidad de repasar los principales temas de actualidad de la ciudad, así como los retos y oportunidades que Granada deberá afrontar durante los próximos meses, con especial relevancia para la fase final del proceso que deberá decidir si la ciudad se convierte en Capital Europea de la Cultura en 2031

Entre las cuestiones abordadas también se encuentra la situación provocada por el reciente enjambre sísmico. La alcaldesa ha trasladado a la presidenta del Parlamento el alcance de sus consecuencias, las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento y las necesidades de la ciudadanía y de las zonas más afectadas.

Carazo ha señalado que "Granada tiene que cerrar las dos heridas que han dejado los terremotos: las heridas físicas que presentan los edificios y la herida emocional provocada por el miedo y la preocupación de los ciudadanos".

La regidora ha explicado que el Ayuntamiento ha actuado de manera inmediata, en el marco de sus competencias y con una prioridad clara: proteger y atender a las personas.

Desde el inicio de la serie sísmica, el dispositivo municipal ha centrado sus esfuerzos en garantizar la seguridad, inspeccionar los edificios, atender a las familias afectadas y ofrecer soluciones de emergencia a quienes han tenido que abandonar sus viviendas.

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha trasladado su pleno apoyo a Granada y a su alcaldesa y ha señalado que "el Parlamento de Andalucía es la casa de todos los andaluces, y era importante que esa casa estuviera hoy aquí, junto a los granadinos, cuando son muchos los vecinos que tienen dañadas sus casas".

Mestre ha subrayado que "todas las mejoras que se lleven a cabo en el Parlamento de Andalucía propiciarán mayor desarrollo, mayor progreso y avance de Granada, porque solo así a Andalucía le irá mejor. Si a Granada le va bien, a Andalucía le irá bien".

La presidenta se ha mostrado convencida de que "el próximo periodo de sesiones será favorable para traer desarrollo a Granada y al resto de Andalucía", y ha trasladado a la alcaldesa "todo el apoyo, todo el trabajo y la neutralidad ideológica necesaria para abordar los temas más importantes de esta tierra, con la mano siempre tendida y en pro del diálogo y del acuerdo".

Carazo ha insistido en la necesidad de que todas las instituciones y administraciones actúen de manera coordinada para responder a esta situación. "Granada necesita la colaboración y el compromiso de todas las administraciones para reparar los daños, atender a las personas afectadas y avanzar con la mayor rapidez posible hacia la recuperación", ha afirmado.

Junto a las actuaciones de emergencia y atención directa, la alcaldesa ha trasladado a Mestre las medidas de recuperación que ya se han puesto en marcha para que la ciudad recobre cuanto antes la normalidad. Entre ellas se encuentra la campaña impulsada por Granada Global, que contará con una inversión de 300.000 euros y estará destinada a reforzar el posicionamiento de Granada como territorio de oportunidades, talento, conocimiento e inversión.

En este sentido, Carazo ha defendido que la recuperación no puede limitarse a reparar los daños materiales. "Granada tiene que recuperar la normalidad, pero también su autoestima y su confianza. Debemos volver a proyectar la imagen de una ciudad fuerte, segura, unida y capaz de superar esta situación", ha destacado.

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 ocupa un lugar clave en ese proceso. La alcaldesa ha señalado que la capitalidad debe convertirse en una oportunidad para contribuir a cerrar las dos heridas provocadas por los terremotos y para seguir avanzando en la recuperación y transformación de la ciudad.

"Granada 2031 tiene que ayudarnos a reparar las heridas físicas, a superar la herida emocional y a recuperar el impulso y la autoestima de la ciudad. La cultura es una herramienta de transformación, cohesión y recuperación, y este proyecto nos permite mirar al futuro con ilusión y confianza", ha afirmado.

La alcaldesa ha recordado que Granada 2031 es un proyecto andaluz que ha conseguido implicar a las distintas administraciones y al conjunto de la provincia. "No es una candidatura exclusiva de la capital. Es un proyecto compartido por Granada y por Andalucía, construido desde la unidad y con la participación de instituciones, municipios, entidades y los ciudadanos", ha añadido.