A prisión en Córdoba un varón que usaba la identidad de su hermano tras ser buscado por cinco juzgados

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Pozoblanco. - GUARDIA CIVIL - Archivo

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco (Córdoba) a un hombre sobre el que recaían cinco requerimientos judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional. El detenido se había trasladado recientemente a dicha localidad y, para eludir la acción de la justicia y pasar desapercibido en el municipio, hacía uso continuo de la identidad de su hermano.

Según ha detallado la Benemérita, la investigación se inició tras una identificación realizada por guardias civiles de la localidad sobre esta persona que despertó serias dudas sobre su veracidad a los agentes. Tras profundas gestiones e investigaciones, determinaron, sin género de dudas, la identificación real de esta persona.

Verificadas las bases de datos, se comprobó que sobre el mismo pesaban cinco órdenes de búsqueda, detención, personación e ingreso en prisión, emitidas por distintos juzgados de Sevilla, Palma de Mallorca y Manacor.

Ante ello, establecieron un dispositivo de localización de la persona requerida, dando como resultado, su interceptación y detención cuando se encontraba en la vía pública.

El detenido, en unión de las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pozoblanco, autoridad que decretó su posterior ingreso en el Centro Penitenciario de Córdoba.