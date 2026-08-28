La procesión de rogativas del Cristo de San Agustín por los seísmos saldrá por el centro de Granada el 14 de septiembre

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La imagen del Cristo de San Agustín, protector de la ciudad de Granada, realizará su salida en procesión de rogativas por el episodio sísmico el próximo 14 de septiembre.

Así lo ha anunciado la Hermandad del Cristo de San Agustín que ha detallado que el referido día se celebrará a las 19,00 horas una eucaristía con motivo de la renovación del voto de acción de gracias a la venerada imagen en el templo metropolitano.

Tras la misa, y siguiendo la convocatoria realizada por la Diócesis de Granada, el Santísimo Cristo de San Agustín saldrá en procesión de rogativas sobre su paso procesional desde la catedral. El recorrido será por plaza de las Pasiegas, Marqués de Gerona, Mesones, Puerta Real de España, Reyes Católicos, Gran Vía, Cristo de San Agustín, plaza Villamena, Cárcel Baja, Pie de la Torre, plaza de las Pasiegas y vuelta a la catedral. -

Además, la hermandad detalla que el cortejo estará formado por la cruz alzada y un cuerpo litúrgico, precediendo a la imagen del Santo Cristo. "De esta manera, el resto de hermanos, fieles y devotos, tendrán la posibilidad de acompañar y participar de los rezos que se dirijan al sagrado protector en torno a la imagen", precisan.

El acompañamiento musical del Santísimo Cristo de San Agustín estará compuesto por el grupo vocal Mágnum Ensemble y la capilla musical Santo Ángel Custodio de la hermandad.