El programa 'Verano Joven' permite a más de 371.000 andaluces viajar con descuentos hasta el 30 de septiembre

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno ha informado de que 371.567 jóvenes andaluces se han registrado en el programa 'Verano Joven' desde el pasado 17 de junio, cuando se habilitara la página web para disfrutar de descuentos --de hasta el 90%-- en los billetes sencillos, así como de ida y vuelta, de tren y autobús para jóvenes entre los 18 y 30 años que quieran viajar en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024.

Para ser beneficiario, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, es "obligatorio registrarse con una antelación mínima de 24 horas". Una vez transcurrido el tiempo, el usuario podrá realizar "la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad", cuando deberá utilizar el código recibido que permita aplicar los descuentos al realizar la compra de los billetes con los operadores o canales de venta habituales.

De esta forma, los jóvenes españoles y extranjeros con residencia legal en España, nacidos entre 1994 y 2006, podrán inscribirse mediante certificados electrónicos o introduciendo el nombre y apellidos, como consta en el DNI o NIE; la fecha de nacimiento y el número del DNI --junto a la fecha de validez-- o del NIE --junto al número de soporte del Registro de Ciudadano de la UE--, así como la nacionalidad y el municipio de residencia.

Una vez realizado el registro, el código, compuesto por el número de DNI o el NIE, así como por otro conjunto de caracteres, se enviará al móvil o al correo electrónico elegido por el usuario cuando se hayan realizado las comprobaciones necesarias para ver si el joven "cumple con todos los requisitos exigidos". Además, el mismo código será válido "para todo el periodo y todos los medios de transporte incluidos en el programa".

En cuanto a las bonificaciones, estas se aplicarán sobre el precio de billetes sencillos o de ida y vuelta, que podrán contar con descuentos del 90% en los servicios de media distancia convencional y red de ancho métrico, así como descuentos del 50% en los títulos sencillos de Avant y servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete.

También el 'Verano Joven' ofrecerá descuentos del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal y descuentos del 50% del Global Flexible de Interrail de diez días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe. En este sentido, la rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad.

Por otro lado, no formará parte del precio del billete con descuento a liquidar todos los cargos por cancelación o cambio, emisión, tasas, así como equipaje o cualquier otro aspecto accesorio al transporte. De esta manera, si el usuario anula el viaje deberá asumir "posibles cargos de cancelación", ha informado la Delegación.

Con esta medida, el Ministerio pretende "contribuir a consolidación del sector turístico y del sector cultural tras la pandemia", por lo que potencia los destinos nacionales y colabora con el desarrollo de la España rural. Además, se promociona "el patrimonio histórico y cultural, así como el conocimiento de nuestro país por los jóvenes".

CONDICIONES Y SANCIONES

Por otro lado, para evitar el uso "inadecuado" de los billetes con descuento se recogen condiciones, como sanciones directas por la utilización del código --con valor "personal e intransferible"-- de registro a través de una persona distinta al beneficiario, por lo que se podrán imponer multas "de hasta 750 euros" en transporte ferroviario y "de hasta 200 euros" en el de autobús. Asimismo, el Ministerio podrá retirar el código a los beneficiarios que acumulen "más de seis usos indebidos detectados".

Además, el Ministerio elaborará un registro con los billetes utilizados de manera "indebida", de manera que identifique al beneficiario y, una vez alcanzados los seis usos inadecuados, podrá comunicar --por mensaje o correo electrónico-- "el inicio del procedimiento de la retirada del código", así como la negación de un nuevo registro para beneficiarse de esta medida.

Entre los usos indebidos del código, se encuentran no cancelar un viaje formalizado y no realizado con una antelación mínima de 24 horas, caso en el que la empresa podrá "reducir este plazo de acuerdo con sus prácticas de comercialización y venta". También en las líneas de autobús estatales, la compañía concesionaria podrá reducir este plazo de 24 horas en trayectos de corta duración, donde la mayoría de los desplazamientos respondan a una movilidad obligada. El Ministerio ha concluido explicando que no se considerará uso indebido "el cambio de billete en este tipo de trayectos".