Proyecto de Luis Ángel Hierro no postulará candidato a las primarias para liderar PSOE-A y pide a Espadas "integración"

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El "proyecto programático" 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha' ha anunciado este viernes que no va a presentar candidato a las próximas primarias a la Secretaría General del PSOE-A, al contrario de lo que sí hizo en las celebradas el pasado mes de junio para elegir al cabeza de cartel en las próximas elecciones andaluzas, a las que concurrió Luis Ángel Hierro, al tiempo que ha realizado un llamamiento dirigido al vencedor de dicha consulta a la militancia, Juan Espadas, para que promueva la "integración" del "45% del partido que no le apoyó" en la votación del 13 de junio.

Son dos mensajes que se recogen en una declaración de 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha', consultada por Europa Press, en la que los participantes de dicho proyecto programático realizan una serie de posicionamientos sobre distintas cuestiones relativas al partido.

Uno de dichos asuntos es el resultado de las primarias a la candidatura a la Junta, a las que concurrió el profesor de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro en representación de 'Andalucía Socialista', y sobre las que desde dicha plataforma consideran que "han supuesto un revulsivo para el proyecto".

"Hemos conseguido pasar en menos de seis meses de ser un grupo de apenas 30 compañeros y compañeras a conseguir el apoyo de más de 1.800 militantes comprometidos ideológicamente, que han hecho prevalecer sus convicciones por encima de las presiones orgánicas", han resaltado en esa línea desde 'Andalucía Socialista'.

Este proyecto subraya que primero consiguió los avales necesarios para que Luis Ángel Hierro pudiera concurrir como candidato a dichas primarias de junio, "demostrando el cambio que había producido el 39º Congreso Federal", y después su aspirante alcanzó un 5,3% de los votos emitidos en la consulta a la militancia, "no ya sin el apoyo de los aparatos, sino compitiendo contra ellos, en un proceso organizado más como un plebiscito para la salida de la secretaria general --Susana Díaz--, que como unas verdaderas primarias para desbancar al PP de la Junta", apostillan desde 'Andalucía Socialista', desde donde afirman que eso les hace sentir "más orgullosos" del resultado alcanzado.

De igual modo, la plataforma destaca que desarrolló una campaña electoral para dichas primarias "respetuosa con los competidores, siempre limpia y dejando al margen la crítica destructiva", y entienden que ha sido "exitosa", porque "los candidatos competidores han actuado en muchas ocasiones en respuesta a nuestras iniciativas de campaña", y "el carácter ideológico y propositivo de nuestra campaña ha hecho que el debate se abra a lo programático, algo que sin nuestra candidatura hubiera sido imposible", según sostienen desde 'Andalucía Socialista', un proyecto que cree que ha "contribuido a mejorar la imagen del PSOE ante la ciudadanía andaluza".

NO SON PARTIDARIOS DE UNA "BICEFALIA" EN EL PSOE-A

Por otro lado, en relación a las primarias a la Secretaría General del PSOE-A que está previsto que se convoquen el próximo 12 de julio en una reunión del Comité Director, 'Andalucía Socialista-Bases en marcha' ha anunciado que "no presentará candidatura", porque entiende que "el PSOE no es propenso a bicefalias", y "el liderazgo ya ha sido sometido a consulta de la militancia en las primarias".

Por eso, "respetando democráticamente los resultados, creemos que corresponde al compañero Juan Espadas, que ha obtenido el 55% de los votos de la militancia, ejercer el liderazgo del PSOE de Andalucía", añade la plataforma aludiendo al resultado de la consulta del 13 de junio.

De igual modo, esta iniciativa anuncia que afrontará los procesos congresuales que "comenzarán tras el verano" sobre la base de "cuatro premisas", siendo una de ellas la del "respeto a los liderazgos de Pedro Sánchez en el PSOE y Juan Espadas en Andalucía".

LLAMAMIENTO A LA "INTEGRACIÓN"

"Entendemos que ambos liderazgos tienen el apoyo mayoritario de la militancia y que, por tanto, deben ser respetados", señalan desde 'Andalucía Socialista', desde donde apostillan que, en el caso de Juan Espadas, consideran que "ese respeto debe tener como contrapartida la integración", porque "no puede quedar marginado el 45% del partido que no le apoyó".

La plataforma sostiene que "será imposible alcanzar la unidad de esfuerzo deseada cara a las elecciones autonómicas si no se produce la integración", y "el resultado de la no integración ya lo vimos en las anteriores elecciones autonómicas en Andalucía, y no se puede volver a producir".

De igual modo, 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha' avanza que participará "activamente en los trabajos del 40º Congreso Federal", convocado para el próximo mes de octubre, subrayando que "desde su nacimiento es un proyecto programático que pretende mantener el posicionamiento político-ideológico del PSOE en el ámbito de la socialdemocracia", y trabajarán "para reforzar el proyecto político de izquierdas".

Asimismo, 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha' "pretende que ese posicionamiento político de izquierda llegue al 14º Congreso Regional" del PSOE-A. "Con independencia del resultado de ese plebiscito en el que se convirtieron las primarias andaluzas, entendemos que la mayoría ideológica del PSOE de Andalucía es netamente socialdemócrata, y que su proyecto político debe serlo", por lo que "trabajaremos para conseguir que su ponencia marco así lo ratifique", indican desde este colectivo.

Por otro lado, desde 'Andalucía Socialista' indican que sus resultados en las pasadas primarias "han sido modestos en el conjunto" de la comunidad autónoma, pero "tienen una distribución desigual", de forma que ha habido agrupaciones locales donde han sido "la alternativa más votada, y otras donde hemos alcanzado porcentajes de voto amplios que nos obligan a asumir responsabilidades políticas claras".

"Nuestro proyecto debe mantener presencia política activa y trabajaremos por una integración real que nos permita participar activamente en los órganos provinciales y locales", añaden al respecto desde 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha', que concluye anunciando que mantendrá su "formato de trabajo", de forma que reanudará "los trabajos del Ágora a partir del 1 de septiembre", con sus conferencias temáticas y con actividades "encaminadas a presentar enmiendas a los documentos base de los Congresos y a los Estatutos del partido, para corregir los defectos que se han puesto de manifiesto durante las primarias y profundizar en la participación de la militancia del PSOE en sus procesos internos".