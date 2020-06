PSOE-A acusa a la Junta de "prostituir" los símbolos de Andalucía y Marín asegura que "no se ha alterado" ninguno

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este jueves al Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) de "prostituir" la historia y los símbolos de la comunidad autónoma, mientras el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que "no se ha alterado ni cambiado" ningún símbolo y le ha reprochado a los socialistas "demagogia" en sus planteamientos.

Así se han pronunciado tanto Marín como el parlamentario del PSOE-A Felipe López en el transcurso de una pregunta oral que ha planteado el socialista en la comisión parlamentaria del ramo en alusión al escudo que pudo verse hace unas semanas en el atril desde el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareció en rueda de prensa para informar de la videoconferencia de presidentes celebrada ese día con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Marín ha señalado que tanto el himno como el escudo de Andalucía están regulados y que "no ha habido ningún cambio, no se han alterado los símbolos de la comunidad" y que dicho escudo se recogía en el BOJA desde el 85, lo que contrasta con la opinión de López, que ha censurado que el Gobierno andaluz "es propenso a intentar rescribir la historia de Andalucía y tiene el adanismo de plantear que antes todo estaba mal y ahora --desde que el PP-A y Cs están al frente del Ejecutivo--, lo descubre todo".

"Los símbolos de la comunidad son los que son, cuando se pone una corona borbónica y laureles alrededor de un símbolo de Andalucía en un acto oficial para identificar al presidente están intentando modificar los símbolos de Andalucía por la puerta de atrás", ha sostenido el socialista, que ha apuntado que "lo más palmario es que han dejado hacerlo cuando se ha montado un escándalo, cuando le han llamado la atención y cuando no tiene ninguna base jurídica para acabar prostituyendo los símbolos de la Junta".

Tras exigir al Ejecutivo andaluz que tenga "un mínimo de sentido del rigor y del respeto" hacia los símbolos institucionales de la Junta, López también ha rechazado que hace unos días, en un programa de Canal Sur Televisión, "preguntaron por la muerte de Blas Infante y no, Infante no murió, fue fusilado". "No intenten, desde todos ámbitos, cambiar la historia, fue fusilado por la extrema derecha de este país", ha insistido el parlamentario del PSOE-A, que avisa de que "no se puede prostituir la historia de los andaluces diciendo que Blas Infante murió porque fue fusilado".

En su réplica, Marín ha reiterado que "no se ha alterado ni se ha cambiado ningún símbolo" de la Junta y ha acusado al diputado de acudir "a la demagogia" para "intentar justificar lo injustificable".

"Habla de un símbolo con una corona y unas hojas de palma que están en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) del año 85, cuando se establece el diseño y las características de la medalla de Andalucía", ha abundado el vicepresidente, que añade que "no solamente no se ha cambiado ningún símbolo, sino que si se ha utilizado en algún momento, ha sido lo que establece el BOJA desde el 85".

Con todo, Marín ha avisado a López de que "cuando uno se pone la bandera de Andalucía y se cree que es suya, se equivoca", toda vez que la ha reclamado al PSOE-A que "se ponga la bandera para defender los intereses de Andalucía cuando vota en contra de que nos devuelvan los 537 millones de euros del IVA que nos corresponden o cuando no defienden un criterio de población en el reparto de recursos". "Me gustaría que nos encontráramos ahí para defender esa Andalucía en la que todos creemos", ha zanjado el consejero del ramo.