El PSOE-A advierte que la Junta “no está tomando medidas efectivas” para evitar rebrotes de coronavirus en residencias

GRANADA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha alertado este jueves de que el Gobierno de la Junta "no está tomando medidas efectivas" para evitar que la pandemia de coronavirus "vuelva a golpear" las residencias de mayores de Andalucía.

Ha mostrado así su preocupación por la evolución de la pandemia, que "se está disparando", y por su impacto en las residencias de mayores, que ya registran "casi un siete por ciento" de los nuevos brotes en la comunidad, según ha subrayado la parlamentaria autonómica por Granada María José Sánchez Rubio, quien ha denunciado que el Gobierno andaluz "va tarde".

María José Sánchez Rubio ha compartido las denuncias de organizaciones como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), que está alertando de "la ausencia de respuesta" por parte de la Junta en residencias de mayores pese al "riesgo cierto de que el coronavirus vuelva a azotar a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores, en particular en residencias".

Ha resaltado que prácticamente el 40 por ciento de los fallecidos por el Covid-19 en la comunidad se produjeron en centros residenciales de ancianos y, según ha indicado como ejemplos, ya hay datos de incidencia en Motril, donde un trabajador ha dado positivo y "hay 60 usuarios" en cuarentena; "en dependencias del área metropolitana granadina" y en El Ejido, en Almería.

"El Gobierno de Junta parece que no ha aprendido nada y no controla la situación" para que los estragos de la pandemia en las residencias de mayores "no se vuelvan a repetir", ha recalcado Sánchez Rubio, para reclamar a Moreno más EPI y la realización de pruebas PCR "semanales como mínimo" al personal y a los residentes en cada centro.

La representante socialista ha planteado, igualmente, la suspensión de visitas de familiares y de las salidas de residentes en los municipios con brotes y, sobre todo, un incremento del personal de estos centros "que ya están saturados" con ocupaciones por encima de la ratio recomendada.

Sánchez Rubio ha reclamado "información exhaustiva" sobre la pandemia en las residencias de mayores y en toda la comunidad, demandando explicaciones sobre "qué está pasando en Almería, en el Hospital de Poniente", ante las denuncias de profesionales médicos que aseguran que hay una planta entera con Covid-19 y "un incremento importante" de las plazas UCI ocupadas, de manera que se están reprogramando intervenciones quirúrgicas y "esto afectará a las listas de espera". "Qué tienen que decir Moreno Bonilla y el consejero" de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "al respecto", ha cuestionado.

La parlamentaria socialista ha criticado que el Gobierno de PP y Cs "pasó el estado de alarma culpando a todo el mundo y ahora Moreno Bonilla es mando único, y tiene que dar explicaciones y soluciones".

Ha afirmado que el presidente "no puede tapar sus errores por mucho que gaste en propaganda y autobombo" y ha calificado de "gravísimo error" que en la Junta "no hay dinero para reforzar las plantillas sanitarias ni para compensar a estos profesionales que tanto han dado en la lucha contra el Covid-19 licitación ni para EPI, pero sí para publicidad, con una nueva licitación por 13 millones de euros de campañas publicitarias".

"La pandemia sigue activa y se está disparando en Andalucía y Moreno Bonilla está desaparecido", ha reiterado Sánchez Rubio, quien ha considerado fundamental que el Gobierno andaluz refuerce el personal sanitario, sobre todo en Atención Primaria, para atajar el virus.

"No puede ser que no se esté cubriendo ni la mitad de bajas del personal sanitario, como en Granada, ni que los centros de salud estén cerrados", ha denunciado, reivindicando más rastreadores porque "es falso que se haya contratado a más de 8.000 personas" para este trabajo, que está recayendo en enfermeras y enfermeros que ya tienen suficiente carga con sus labores habituales.