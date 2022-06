PSOE-A apuesta por "primar" en la acción de la Junta a entidades financieras con presencia en el mundo rural

LAS GABIAS (GRANADA), 14 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El PSOE de Andalucía apuesta, en el marco de sus compromisos de cara a los comicios del 19 de junio, por "primar" desde la Junta el "trabajar con entidades financieras comprometidas con la sociedad" y con "la población que queremos fijar en el mundo rural, en esa red de ciudades de menos de 10.000 habitantes".

Así lo ha explicado el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, este martes a preguntas de los periodistas en una atención a medios previa a un acto sectorial sobre sanidad celebrado en Las Gabias (Granada), en el marco de la duodécima jornada de campaña electoral en Andalucía.

El candidato socialista ha defendido que "ha llegado la hora de pedirles realmente a las entidades financieras que se comprometan, como dicen, por cierto, en su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, con la Agenda 2030, que es la agenda de las Naciones Unidas que nos obliga a todos de aquí a 2030 a introducir elementos y variables, tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el de las organizaciones y las iniciativas privadas, a desarrollar un factor clave, que es que nadie se quede atrás".

En esa línea, Espadas ha advertido de que "cuando un municipio rural se queda sin un cajero automático, sin apoyo de una asistencia financiera, sin la posibilidad de tener servicio, no estamos cumpliendo esos objetivos", y él apuesta por un Gobierno de Andalucía "comprometido con esa agenda del planeta" que es "la agenda de los seres humanos, de los que menos tienen, de los que necesitan un gobierno de verdad comprometido", según ha abundado el candidato del PSOE-A.

Ha concretado que su partido se plantea "primar las ofertas y las propuestas que, cuando la Administración licita para trabajar con entidades financieras, tengan en cuenta ese compromiso social", y ha explicado que es lo que él hizo en su etapa de alcalde de Sevilla "con los llamados pliegos de cláusulas sociales y medioambientales".

Se trata de una "forma de trabajar en la que los socialistas nos sentimos cómodos", según ha continuado Espadas, que ha defendido que así se mandan "señales al mercado" y se proyectan "políticas de incentivos a aquellos que den un plus de compromiso con la sociedad".

Tras apuntar que esto "está previsto en las normativas de contrato, de procedimientos administrativos, pero lo mismo todavía hay que ampliarlas más", Espadas ha indicado que también le "gustaría que las empresas andaluzas se comprometieran con el patrimonio histórico y natural de Andalucía, con la cultura, con lo que significa el talento creativo, y que aquellas que inviertan, también entidades financieras, las incentivemos".

El candidato socialista ha concluido subrayando que lo que no quiere hacer son "regalos fiscales sin nada a cambio y, encima, a quienes no lo necesitan y tienen patrimonios tan ingentes que esos regalitos" que, en su opinión, brinda el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "se inmovilizan en la cuenta de un banco, no se genera riqueza" con ellos y "no se revierte en la sociedad".