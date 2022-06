PSOE madrileño avisa del "riesgo" de votar a Moreno porque su PP es "el de Ayuso" aunque "la escondan" en Andalucía

LAS GABIAS (GRANADA), 14 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid y portavoz socialista en la Asamblea autonómica, Juan Lobato, se ha desplazado este martes al municipio granadino de Las Gabias para trasladar el respaldo del PSOE madrileño a la candidatura de Juan Espadas a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 19 de junio, y para advertir a los andaluces de lo que está en "riesgo" si vence el candidato del PP-A a la reelección como presidente, Juanma Moreno, porque su PP es "el mismo" que el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "por mucho que escondan" a la dirigente 'popular' estos días en Andalucía.

Son declaraciones que ha realizado el líder del PSOE madrileño en una atención a medios junto a Juan Espadas antes de participar en un encuentro sectorial sobre sanidad en Las Gabias, donde ha querido "trasladar todo el apoyo del PSOE de Madrid al PSOE de Andalucía, a Juan Espadas", y también su "apoyo a los profesionales sanitarios y a todos los ciudadanos que en esta región empiezan a sufrir las consecuencias de lo que significa que gobierne el Partido Popular", según ha añadido Juan Lobato.

En esa línea, ha comentado que ha venido desde Madrid "para explicar con claridad el riesgo que supone que se consolide un gobierno del Partido Popular" en Andalucía, "especialmente en aquellos derechos básicos que afectan a las personas, en aquellas necesidades que tienen las familias de tener oportunidades, de tener seguridad con una buena sanidad pública".

"Esto lo estamos sufriendo en Madrid y se está intensificando en esta última etapa en materia sanitaria como consecuencia de esas políticas del Partido Popular de Ayuso y de (Juanma Moreno) Bonilla", según ha abundado Juan Lobato, que al respecto ha subrayado que en la Comunidad madrileña hay "récord histórico de listas de espera", con "más de 800.000 madrileños" en ellas.

Además, ha señalado que, durante la pandemia de Covid-19, el PP en Madrid "aprovechó para intensificar el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña, cerrando las urgencias de los centros de salud", y ahora los 'populares' "han llegado al extremo, la semana pasada, de tomar la decisión de que en los centros de salud no haya ni médicos".

Juan Lobato ha pedido a los andaluces que no se confundan, que el PP "de Ayuso y de Bonilla" es el mismo, "por mucho enfrentamiento que tengan o que hayamos visto estos últimos meses, por muchas crispación, por muchas guerras internas" que haya en el PP, "porque no son guerras ideológicas, no tienen diferencias programáticas, son puramente guerras por el reparto del poder".

En esa línea, Lobato ha apuntado que aunque el PP "parece que ha evolucionado del 'efecto Ayuso' al efecto 'esconder a Ayuso', por mucho que la escondan, que todo el mundo tenga claro que Ayuso y Bonilla son lo mismo, exactamente lo mismo", y "lo que están en riesgo en Andalucía son los derechos de las familias a tener servicios públicos de calidad, una educación que dé oportunidades a los jóvenes y una sanidad que dé tranquilidad y seguridad a las familias".

En esa línea, el dirigente del PSOE madrileño ha concluido que "el único partido y el único candidato capaz de garantizar una sanidad pública de calidad se llama Juan Espadas".

ESPADAS: EL GOBIERNO DE MORENO "NO CREE" EN LA SANIDAD PÚBLICA

Por su parte, el citado candidato del PSOE-A ha insistido en señalar que "el gobierno de las derechas" en Andalucía "no cree en la calidad de un servicio básico como la sanidad", pese a que la Junta "ha recibido más recursos que nunca" en esta legislatura "por la decisión del Gobierno de España de transferir a las comunidades autónomas fondos extraordinarios, especialmente para la sanidad".

Espadas ha criticado la "gestión bastante ineficaz" que de esos fondos se ha hecho por parte del Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), aflorando así "el modelo por el que apuesta Moreno, de priorizar la sanidad privada frente a la pública y transferirle recursos de los presupuestos públicos", según ha continuado.

A menos de una semana de las elecciones, el candidato socialista ha subrayado que "llega el momento de decidir" y de que "aquellos ciudadanos que van a votar pensando en su salud apuesten por un gobierno de progreso liderado por el PSOE", que es el partido "que ha construido todo un sistema de infraestructuras sanitarias que sostienen ahora mismo el sistema, y que apuesta por reforzar y rescatar a los profesionales sanitarios que se fueron de la comunidad", y en los que "no se ha invertido suficiente" en esta legislatura por parte de la Junta, según ha abundado Espadas, que ha criticado que Moreno "despidió a 8.000 sanitarios a finales del año pasado".

Espadas ha defendido que el "compromiso" del PSOE-A con la sanidad pública "es claro y evidente", y el "contrapunto" lo pone el modelo que defiende el PP de Moreno, que "es el modelo Ayuso", y que en sanidad consiste en "cargarse la sanidad pública", de forma que los andaluces tienen el 19 de junio "la oportunidad" de votar "por una sanidad pública mejor" de la mano de los socialistas, según ha concluido Juan Espadas.