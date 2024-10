SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A y adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha augurado este martes un "engaño a los andaluces" por parte del Gobierno del PP-A que será "histórico" al hilo de los Presupuestos de la Junta para 2025, después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este martes el proyecto de ley de las cuentas andaluzas para el año que viene.

Así lo ha indicado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, según ha informado el PSOE-A en una nota, María Márquez ha remarcado que "tenemos más dinero que nunca, más recursos que nunca, más ingresos que nunca", y por eso el de 2025 "es un Presupuesto histórico", pero ha denunciado que "se gasta menos que nunca el dinero que llega de otras administraciones", y el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "está en una carrera a toda velocidad privatizando y desmantelando los servicios públicos".

María Márquez ha indicado que desde el Grupo Socialista estudiarán "a fondo" el proyecto de Presupuestos de la Junta, si bien ha reiterado que se posiciona con "desconfianza" al respecto de estas cuentas, porque "estamos acostumbrados a un gobierno que miente en los anuncios y que falla en los resultados".

La portavoz del PSOE-A ha sostenido que si Juanma Moreno "no se resiste a hablar de presupuestos históricos" es porque "es verdad que estamos ante un presupuesto que tiene más ingresos que nunca" y que "llegan del Gobierno de España" a la Junta de Andalucía. En total, ha cuantificado la portavoz socialista, 11.000 millones más que en el último presupuesto de Mariano Rajoy (PP) como jefe del Ejecutivo.

"Por tanto, entendemos que el señor Moreno Bonilla no se resista a decir que estamos ante unos presupuestos históricos en los ingresos, porque es verdad que Andalucía recibe más dinero que nunca", ha continuado María Márquez antes de alertar de que "no vale decir hoy que se presentan los Presupuestos que estamos ante unas cuentas históricas y pasado mañana, cuando se aprueben en el Parlamento" porque los 'populares' tienen mayoría absoluta, "volver a llorar y decir que no tienen dinero y que no tienen recursos, y que Pedro Sánchez maltrata a Andalucía, porque nos están mintiendo en la cara a los andaluces", ha aseverado la portavoz socialista.

A su juicio, sería una "clara incongruencia decir que tenemos un presupuesto histórico y, por otro lado, cuando se aprueben las cuentas, decir que estamos al tope y que no llegamos".

María Márquez ha sostenido asimismo que "lo que realmente es histórico también es el desvío de recursos a la sanidad privada", así como "las colas en las puertas de los centros de salud para coger cita, las listas de espera para personas que quieren ver al especialista o que quieren operarse, y la lista de espera en dependencia".

También son históricos, en palabras de la portavoz socialista, "la inversión en la Formación Profesional privada y en el número de universidades privadas que hay en Andalucía, o el aumento del precio para la 'vuelta al cole', que cuesta a las familias andaluzas 300 euros más desde que gobierna el Partido Popular", según ha denunciado.

"DETERIORO" DE SERVICIOS PÚBLICOS Y FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

"Por tanto, es verdad que estamos ante unos datos históricos que deterioran claramente los servicios públicos y que atentan contra el bolsillo de los andaluces", ha aseverado Maria Márquez, que ha encuadrado también en el "engaño histórico" que, en su opinión, comete el Gobierno del PP-A "la falta de ejecución presupuestaria a la que nos tiene acostumbrados" el Ejecutivo de Juanma Moreno.

En este sentido, la representante del PSOE-A ha asegurado que, "según los últimos datos que tenemos, el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene 4.700 millones de euros sin gastar, metidos en un cajón". "Por tanto, no vale que venga Moreno Bonilla a decirnos, a llorar, diciendo que le faltan 1.500 millones de euros cuando tiene 4.700 sin gastar, metidos en un cajón", ha incidido antes de apostillar que "aquí no hay un problema de financiación", sino "un problema de privatización".

En esa línea, María Márquez ha advertido de un "desmantelamiento de los servicios públicos" y de "un problema de falta de gestión y de falta de ejecución, de incapacidad del Gobierno de Andalucía", y ha criticado también que el Ejecutivo del PP-A "no se ha gastado ni siquiera el dinero que había para que las empresas pudieran pagar la factura de la luz".

"300 millones de euros metidos en un cajón que vendrían a resolver muchos de los problemas de los emprendedores y de los empresarios andaluces", ha subrayado la portavoz socialista, para quien "ya está bien de mentiras, de milongas y de culpar siempre al Gobierno de España y al presidente (Pedro) Sánchez de cosas que no funcionan en Andalucía".

Por último, María Márquez se ha referido al presupuesto de sanidad y ha criticado que "lo que nos faltaba era escuchar a Moreno Bonilla decir que se van a tomar decisiones difíciles en el ámbito sanitario". "Nos preguntamos si es que estamos ante el pelotazo sanitario definitivo con este presupuesto", ha añadido.

La portavoz del PSOE-A, ante las manifestaciones del presidente de la Junta diciendo que hay cambiar lo que no funciona, ha destacado que "es la única verdad que ha dicho" y que "lo que no funciona es él". "Ya hemos visto que no vale con que cambien los consejeros, con que cambien las consejeras, no vale los 'lavaditos' de cara, no vale con que cambie el mensaje. Es verdad que hay que cambiar lo que no funciona, y lo que no funciona es él", ha concluido proclamando María Márquez.