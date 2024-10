Vox no descarta presentar enmienda a la totalidad al Presupuesto andaluz de 2025

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, no ha descartado la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2025, que este martes ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y registrado en la Cámara autonómica.

En rueda de prensa, Gavira ha señalado que su grupo parlamentario va realizar un "análisis detallado de esas cuentas" y "si los presupuestos son mejorables, en el sentido de que se pueden revertir las propuestas que nos hace el Gobierno andaluz, los vamos a intentar mejorar, como hicimos en los anteriores ejercicios y le vamos a presentar propuestas sensatas, moderadas y razonables".

Ha advertido de que "un gobierno que avanza en la misma línea de la atención sanitaria, de la educación, de la dependencia, es un gobierno que merece ser enmendado y corregido a través de esas propuestas que son las enmiendas".

Ha señalado que desde Vox van a intentar contribuir a unos "presupuestos que efectivamente satisfagan sus necesidades y las necesidades del pueblo de Andalucía, que son muchas, preocupantes y graves".

En este sentido, Gavira ha recordado que "tenemos en la calle a la atención sanitaria y a la dependencia; tenemos problemas en la educación, con aulas prefabricadas e incluso colegios sin pupitres, y tenemos problemas con ese modelo de contratación que tiene el Gobierno de Moreno Bonilla".

"Es posible hacer otro presupuesto para que los andaluces dejemos de estar en la cola de esos indicadores que marcan la riqueza y la prosperidad de esta tierra", ha subrayado Gavira.

Ha insistido en que van a "analizar en estos pocos días que tenemos los presupuestos presentados para poder determinar si presentamos una enmienda a la totalidad o no, y si vemos que no es no es recomendable ese camino, pues haremos lo que hemos hecho los años anteriores, que es presentar cientos de enmiendas al presupuesto que nos trae Moreno Bonilla".