PSOE-A avisa a la Junta del riesgo en la salud de pasar Granada y Málaga de fase sin cumplir requisitos

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, ha advertido este sábado a la Junta que "se pone en riesgo la salud de los andaluces" si se pretende pasar en las provincias de Málaga y Granada a la Fase 1 sin cumplir los requisitos técnicos.

Así, ha señalado que "las falsas acusaciones de agravio y maltrato" a Andalucía por la decisión del Gobierno de España de mantener a Granada y Málaga en la Fase 0 obedecen a que "la realidad de los datos desmonta el mantra del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que todo lo están haciendo bien en gestión sanitaria".

En este sentido, ha afirmado que tanto el presidente de la Junta como su vicepresidente, Juan Marín, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, intentan convertir esta decisión en "una nueva arma arrojadiza" contra el Gobierno central, cuando, a su juicio, son "plenamente conscientes" de que está tomada "estrictamente en base a criterios puramente técnicos, sobre todo sanitarios, pero también de movilidad, sociales y económicos".

Granada y Málaga no reunían los requisitos mínimos para acceder a la Fase 1, tal y como ya señaló el propio Gobierno andaluz la pasada semana y teniendo en cuenta que aglutinan el 56 por ciento de los nuevos casos de los últimos 14 días, ha señalado.

De esta manera, Fiscal ha exigido al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "responsabilidad y rigor" para no dar pasos atrás, máxime cuando lo que se pone en riesgo es la salud de los andaluces. "Abandonen el argumento facilón y la simpleza de la confrontación", solo porque están instalados desde el principio de la pandemia "en una carrera que no lleva a ningún sitio. No se trata de llegar el primero, sino en las mejores condiciones sanitarias, con la mayor protección y seguridad para todos los ciudadanos y los visitantes", ha resaltado.

La preocupación de Moreno, en palabras del portavoz socialista, "no puede ser pasar de fase a costa de lo que sea, solo para que no se estropee su propaganda", precisamente mientras, según ha detallado, se vuelven a cerrar 30 centros de salud por la tarde en Sevilla, cuando la atención primaria es clave en la desescalada; que no se están renovando contratos a personal sanitario desde el pasado 30 de abril; que siguen los problemas con los equipos de protección entre los profesionales sanitarios, con una nueva partida de mascarillas defectuosas en Málaga, y que continúan los ceses y dimisiones en gestión sanitaria.

La disciplina social en esta fase es más necesaria que nunca, ha apuntado Fiscal, quien ha reclamado al presidente andaluz que no confunda a la ciudadanía "con falsos mensajes de éxito que pueden relajar el comportamiento de los andaluces". Es fundamental que "se garantice la seguridad sanitaria y no se baje la guardia ante la mejoría de los datos. Y para ello, el Gobierno andaluz debe articular las medidas necesarias de prevención, detección y protección para seguir avanzando en el control de la epidemia del Covid-19", ha demandando.

El portavoz socialista ha requerido además "una especial atención a los municipios costeros, dotando de las herramientas necesarias a los ayuntamientos para llevar a cabo esta vuelta a la nueva normalidad en las mejores condiciones", por lo que ha pedido un "diálogo fluido, en las propuestas y en la toma de decisiones con la administración local".

Asimismo, Fiscal ha demando de nuevo conocer el plan de desescalada actualizado. "Transparencia para que la ciudadanía tenga certidumbres en esta fase compleja", y por tanto conocer "cómo afecta la desescalada a los centros sanitarios y hospitalarios y a sus profesionales; si se reabrirán los centros rurales cerrados antes del inicio de la crisis; la planificación de la Atención Primaria; si existe plan de refuerzo para centros de salud costeros. Y volvemos a proponer el reparto de mascarillas gratuitas a los andaluces en las farmacias con la tarjeta sanitaria, como están haciendo otras CCAA, por ejemplo Madrid", ha concluido.