PSOE-A centra en las víctimas de violencia de género su primera moción de la legislatura en el Parlamento andaluz

La diputada del PSOE-A Olga Manzano interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 1 de octubre, en el Parlamento andaluz una moción relativa a "política general en materia de atención, asistencia, protección y respuesta judicial a las víctimas de violencia de género en Andalucía", que es la primera iniciativa de este tipo que el PSOE-A ha elevado al Pleno de la Cámara autonómica en la recién iniciada XIII legislatura.

Se trata de una moción que es consecuencia de la interpelación que la parlamentaria del PSOE-A Olga Manzano dirigió en el primer Pleno del actual periodo de sesiones al vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), que, de este modo, también estuvo centrada en la violencia de género.

Así, la iniciativa, consultada por Europa Press, plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "aprobar, durante el año 2027, un Plan de refuerzo y especialización de los Puntos de Encuentro Familiar de Andalucía en materia de violencia de género".

También, que el Parlamento inste a la Junta a "incorporar en los pliegos y demás instrumentos de gestión de los Puntos de Encuentro Familiar la exigencia de formación especializada, obligatoria y continua en violencia de género, violencia vicaria e infancia para todo el personal multidisciplinar que intervenga en estos recursos".

Otras de las reivindicaciones incluidas en esta moción del PSOE-A se centran en el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), para el que se quiere reclamar a la Junta un aumento de financiación "con el objetivo de reforzar y estabilizar sus equipos profesionales, y garantizar la continuidad y calidad de la atención prestada", así como "un plan de ampliación territorial", un incremento de sus "dotaciones de profesionales de la Psicología y del Trabajo Social", y que desde dicho servicio se preste "formación permanente y especializada en violencia de género a todo el personal que presta atención directa a las víctimas".

Por otro lado, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "elaborar y ejecutar un Plan de adecuación y refuerzo de las sedes judiciales andaluzas con Secciones de Violencia sobre la Mujer o con órganos que tengan atribuidas estas competencias", así como a "aprobar un programa de implantación y mejora de Salas Gesell y otros espacios adaptados para la toma de declaración de víctimas y menores en procedimientos relativos a violencia de género y a violencias sexuales".

UNIDADES DE VALORACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Que la Junta revise y actualice "las compensaciones económicas correspondientes al turno de oficio y de guardia especializado en violencia de género" es otra de las reivindicaciones de esta moción, que consta de 22 puntos en total y que también propone que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a "incrementar las plantillas de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Andalucía".

De igual modo, la moción también plantea instar desde el Parlamento a la Junta a "adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar que los informes" de dichas unidades "incorporen efectivamente la valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por hijos, hijas y menores a cargo de las víctimas".

El Grupo Socialista también propone instar al Gobierno andaluz a "aprobar anualmente un programa de formación especializada en violencia de género, violencia vicaria, violencias sexuales y atención a las víctimas dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia de competencia autonómica", y a "aprobar un plan de modernización del Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección de Andalucía, incorporando los recursos humanos y tecnológicos necesarios para agilizar la recepción, tratamiento y traslado de las resoluciones judiciales y la activación de los servicios asistenciales correspondientes".

Finalmente, la moción socialista propone que el Parlamento inste a la Junta a "incrementar progresivamente la plantilla de Psicología y Trabajo Social de los equipos psicosociales adscritos a la Administración de Justicia de Andalucía", y a "establecer expresamente en los servicios, programas, contratos, convenios y actuaciones de mediación u otros medios adecuados de solución de controversias que sean competencia de la Junta (...) la exclusión de su utilización en aquellos supuestos de violencia de género en los que la legislación vigente impida o desaconseje jurídicamente su aplicación".