El PSOE de Córdoba tilda de "sucedáneo" los cursos de inserción laboral en el Duque de Rivas y pide FP reglada

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha calificado este martes como "sucedáneo y premio de consolación" que el centro Duque de Rivas "continúe abierto como centro de impartición de cursos de inserción sociolaboral del tercer sector, en lugar de ser un centro de Fromación Profesional reglada y de secundaria como anunció el alcalde, José María Bellido, que iba a solicitar a la Junta de Andalucía".

En una visita a Palmeras junto a las concejales socialistas Alicia Moya y Carmen González, Hurtado ha reprochado a la Junta y al Consistorio que "hayan permitido que Palmeras se quede sin ningún centro de educación público, dado que Pedagogo García Navarro está en el límite con otro barrio".

"Bellido incumple la promesa que le hizo al barrio de las Palmeras de utilizar el Duque de Rivas para un centro de Formación Profesional y lo que le ofrece a día de hoy es un sucedáneo, porque nos encontramos con el anuncio de que van a utilizar estas instalaciones como centro para cursos de inserción sociolaboral a través de entidades del tercer sector, lo que no deja de ser un premio de consolación ante la incapacidad del alcalde de defender los intereses de los jóvenes de uno de los barrios con más paro", ha criticado Hurtado.

Asimismo, los ediles socialistas han agregado que "el Duque de Rivas cuenta con las obras de climatización realizadas recientemente, lo que implica que es apto para utilizarse para impartir FP y Educación Secundaria y así poder ofrecerles a los jóvenes de ese barrio una titulación reglada para, posteriormente, permitirles el acceso al trabajo".

"Las ONG pueden ofrecer lo máximo, pero nunca van a poder dar títulos oficiales", han criticado, para defender que "lo que necesitan barrios como éste son centros de educación pública a los que puedan acceder y en los que la Junta de Andalucía no invierte absolutamente nada".

Por su parte, Moya ha insistido en que no quieren "sucedáneos formativos para Las Palmeras, sino que se debe hacer una apuesta por seguir impartiendo enseñanza pública, ahora de Formación Profesional reglada", mientras que González ha reprochado al alcalde que "no haya cumplido con su palabra de pedir a la Junta que convirtiese el Duque de Rivas en un centro de FP por ser la solución más adecuada para esta barriada, un anuncio del que el propio Bellido dijo que la administración andaluza sería sensible por el perfil educativo de la zona".