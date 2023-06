El PSOE de Córdoba transmite en Las Moreras el "compromiso firme" del Gobierno con los barrios más pobres

CÓRDOBA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Antonio Hurtado, han recorrido este jueves el barrio de Las Moreras en compañía de varios representantes vecinales y han transmitido el "compromiso firme del Gobierno de España por mantener el escudo social" en el que es "uno de los barrios más pobres de España, donde viven 9.000 personas".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha destacado la lucha del Gobierno de España contra la pobreza infantil, pues los socialistas son "defensores de la igualdad y no hay igualdad real si no somos capaces de luchar contra la pobreza infantil. Si a estos niños no se les ayuda a crecer sanos, seguros y felices, nunca podremos hablar de una igualdad real".

Ha recordado que ha sido el Gobierno central "el que ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que permite que una unidad familiar reciba 1.240 euros", a lo que "se le une el bono térmico, que también está dentro del escudo social".

Crespín, que se ha reunido con la asociación de mujeres gitanas, ha asegurado que, "si cualquier ciudadano, viva donde viva, tiene garantizadas unas condiciones de vida dignas, seremos una sociedad mejor, y esto es posible también gracias a datos como el que hemos conocido hoy: la inflación ha bajado al 1,9%. La economía va como una moto y la riqueza que generamos, gracias a las medidas del Gobierno de España, se puede distribuir sin abandonar a su suerte a las personas más vulnerables".

Como candidata al Congreso de los Diputados de cara el 23J, Rafi Crespín se ha dirigido a los vecinos de Las Moreras para decirles que "siempre nos tendrán a su lado desde las convicciones y los principios de que la igualdad real sólo se consigue con niños sanos, seguros y felices, y a eso vamos a seguir dedicando nuestras políticas y nuestros recursos".

Por su lado, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha opinado que el 23J los cordobeses deberían votar por sus propios intereses, "porque la derecha sí lo hace", estando "seguro de que en las elecciones del día 23 todos tomaremos conciencia de cuáles son nuestros intereses y, tanto la clase media trabajadora, como la más humilde, harán una apuesta decidida por el PSOE, que es quien más ha hecho por ellos a lo largo de toda la historia democrática".

Hurtado ha expresado su preocupación por los efectos que está teniendo, tanto en este barrio, como en el resto de la ciudad, "la situación de emergencia climática", pues "nos estamos achicharrando. Vendrán más olas de calor y nos tenemos que preparar para afrontarlas, pero el gobierno" local que encabeza el alcalde, José María Bellido (PP), "con mayoría absoluta, no lo hace. Es más, justifica su pasividad con razones peregrinas".

Hurtado ha recordado que los socialistas llevan meses exigiendo los habituales toldos en la parte comercial del centro. Sin embargo, a las puertas del mes de julio, "el equipo de gobierno de Bellido ha confirmado que no los van a instalar por problemas diversos: vecinos, infraestructuras, falta de tiempo, etcétera, y tampoco se van a instalar en otros barrios de la ciudad", es decir, que "por sus obras los conoceréis, y sus obras no son nada", y "las auténticas razones por las que los toldos no están instalados son la negligencia, la falta de capacidad y la ineficacia de este gobierno municipal".

Los socialistas han pedido también un plan de emergencia por altas temperaturas, con medidas "como el reparto de aparatos de climatización", pero "este jueves ha sido Cruz Roja la que ha repartido ventiladores en Las Moreras", lamentando Hurtado que no haya sido el Ayuntamiento, "que es el que lo debería hacer, sobre todo en zonas en las que la mayoría de los pisos no están climatizados", como Las Moreras.

Tampoco convence a Hurtado la solución anunciada por Bellido de "abrir el centro de mayores de Huerta de La Reina por la mañana y por la tarde", pues, "¿cómo se van los mayores desde Las Palmeras hasta allí a más de 40º?", viendo Hurtado "más lógico que abran los centros cívicos, que están climatizados, y se pueden usar como refugio contra el calor".