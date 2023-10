El PSOE critica que la ciudad se quede de "las más atrasadas" en movilidad sostenible

CÓRDOBA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y el concejal socialista Ángel Ortiz, han criticado este lunes que, "pese a que Córdoba fue de las primeras ciudades españolas en apostar por la movilidad sostenible, en la actualidad se ha quedado de las más atrasadas, con Madrid y A Coruña, y a años luz de la mejores, que son Vitoria, Valencia, Sevilla, Barcelona y San Sebastián".

En declaraciones a los periodistas, Hurtado ha afirmado que, "según la valoración de la OCU, la red cordobesa de carriles bici ni es continua, ni completa, ni uniforme, ni directa, ni reconocible, ni tupida, ni va por las principales vías".

Según ha indicado los concejales socialistas, "la OCU también ha valorado los servicios públicos de alquiler de bicicletas, teniendo en cuenta los puntos de alquiler, su ubicación y el precio por uso". "Córdoba ya ha dejado de tener el servicio público de bicicletas que había dispuesto durante dos décadas, y todos nos preguntamos: ¿dónde han ido a parar?", ha apostillado Hurtado.

Con relación a los aparcamientos de bicicletas, los ediles han lamentado que "son muy insuficientes, hasta el punto de que Córdoba es una ciudad donde se ven las bicicletas amarradas a farolas, árboles o ventanas, por no disponer de una red de aparcamientos amplia y extendida por toda la ciudad y en especial en los espacios y edificios más concurridos".

"Tampoco están las barriadas periféricas ni los polígonos industriales, ni Medina Azahara conectados por carril bici con la ciudad", ha aseverado Hurtado, quien ha reprochado que el PP ha invertido "más en pintura que en carriles bici, ya que un ciclocarril no es más que una bicicleta pintada en el suelo con una señal de 30 km/h y no es un carril bici, ya que el ciclocarril no aporta suficiente seguridad y no incentiva el uso de la bici".

Para el portavoz, "la seguridad es la clave para que la bicicleta se utilice como medio de transporte en la ciudad, y, para ello, los carriles bici y las rutas ciclistas son necesarios para la transformación de la movilidad hacia una movilidad más sostenible, saludable, amable y limpia".

PLAN ALTERNATIVO

Por su parte, Ortiz ha hecho hincapié en "la urgencia de abordar la actualización del plan director de la bicicleta" y ha instado al alcalde, José María Bellido, a "desarrollar un plan de movilidad alternativo y sostenible que posicione a Córdoba como una ciudad más saludable y comprometida en la lucha contra el cambio climático".

Ortiz también ha realizado un llamamiento al gobierno municipal para "recuperar y revitalizar el proyecto de bicicletas municipales, una iniciativa histórica y puntera que quedó en el olvido y que podría ser crucial en la transformación social y medioambiental que demanda la sociedad actual".

Asimismo, ha recordado que "otros municipios como Madrid, Elche, Santander o Bilbao ya cuentan con ayudas municipales para la compra de bicicletas eléctricas, adecuándose a los planes medioambientales contra el cambio climático".