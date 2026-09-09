PSOE exige a la alcaldesa de Granada informes que acrediten la seguridad de los colegios afectados por los terremotos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, frente al Colegio Reyes Católicos. - PSOE

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista ha exigido al Ayuntamiento de Granada que entregue los informes técnicos sobre el estado de los colegios afectados por la serie sísmica, "después de que los equipos directivos de varios centros continúen sin disponer de esta documentación a tan solo un día del inicio del curso escolar".

Los socialistas han advertido de que, aunque desde el Ayuntamiento se haya trasladado que las inspecciones realizadas no han detectado problemas estructurales, las familias y los responsables de los centros "necesitan disponer de los informes que acrediten esta situación y les permitan afrontar la vuelta a las aulas con garantías".

La portavoz socialista, Raquel Ruz, considera "sorprendente" que, a un día del comienzo del curso, los equipos directivos y el profesorado estén preparando la vuelta del alumnado sin contar con los certificados correspondientes.

"Las familias tenemos que hacer un acto de fe de que, efectivamente, la seguridad de los colegios es real", ha denunciado y ha reclamado al Ayuntamiento que "deje de trasladar responsabilidades y cumpla con su obligación de facilitar la documentación a los centros".

"Los técnicos han realizado las inspecciones, pues entonces los equipos directivos y las familias necesitan esos certificados de que, efectivamente, los colegios están en condiciones óptimas para poder empezar el curso", ha defendido.

La portavoz socialista afirma que una situación similar se está produciendo con algunas de las viviendas afectadas por los terremotos, cuyos propietarios e inquilinos "continúan esperando documentación sobre el estado de sus inmuebles".

El concejal socialista Jacobo Calvo ha puesto el foco en la situación de algunos de los centros más afectados, como los CEIP Reyes Católicos, Jardín de la Reina y Vicente Aleixandre, entre otros, donde son visibles daños en revestimientos de aulas y pasillos, azulejos, partes superiores de falsos techos y grietas, además de cascotes pendientes de retirar.

"Visualmente esto genera inseguridad, genera incertidumbre", ha señalado y ha considerado insuficiente que desde el Ayuntamiento se haya anunciado que no existen problemas estructurales si esa información no se acompaña de los informes correspondientes.

El edil socialista ha denunciado además que han sido los propios equipos directivos quienes han tenido que ponerse en contacto con el Ayuntamiento para obtener información sobre la situación de sus centros, sin que haya existido, a su juicio, una planificación y comunicación adecuada por parte de la Administración municipal.

Calvo ha criticado asimismo la "ausencia de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Educación, en la coordinación de la recuperación de los centros afectados". "Si el Ayuntamiento y la Junta hubieran planificado y organizado de forma adecuada toda la recuperación de los centros educativos, no hubiéramos llegado a que mañana, cuando empieza el colegio, todavía exista cascajo, todavía existan esas grietas y todavía sigan sin contar con esos informes", ha afirmado.

Una madre del CEIP Reyes Católicos ha explicado que una de las aulas presenta "importantes" grietas en el techo y ha reclamado saber cuándo se van a acometer las reparaciones y qué alternativas existen mientras tanto. Los socialistas piden al Ayuntamiento que haga llegar a lo largo de hoy los informes a los equipos directivos para que puedan trasladarlos al profesorado, al personal laboral y a las familias.