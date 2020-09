PSOE-A exige a Moreno aclarar "qué papel jugó" en la operación 'Kitchen': "Tiene pasado y su pasado está en Génova 13"

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que aclare a los andaluces "qué papel jugó" en la operación 'Kitchen', "teniendo en cuenta que era responsable del Partido Popular en el ámbito nacional cuando todos estos acontecimiento estaban ocurriendo". "Moreno tiene pasado y su pasado está en Génova 13", ha apostillado.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, José Fiscal, ha considerado que la pasada semana fue "negra" para el jefe del Ejecutivo andaluz por los datos que se han ido conociendo sobre la operación 'Kitchen'

"A Moreno le hemos preguntado muchas veces y siguen sin explicar qué papel ha jugado en todos estos asuntos, teniendo en cuenta que ha sido responsable del PP el ámbito nacional cuando todos estos acontecimiento estaban ocurriendo", ha indicado Fiscal, que ha recordado que Moreno, "en los años duros de la Gürtel, era el máximo responsable del PP en materia de política autonómica y local".

No obstante, ha lamentado que Moreno "sigue sin aclarar nada a pesar de que durante la gestación de la Gürtel había sido secretario ejecutivo nacional de Política Local del PP", al tiempo que ha criticado que "no quiere ni oír hablar de que en 2013 se conocieron una información en las que Moreno se encontraba en el 'top ten' de los responsables del PP que más sobresueldos habíamos tenido en tiempos de Bárcenas".

"Nunca ha habido una explicación de este tema", ha recalcado el dirigente del PSOE-A, que asegura que los andaluces "tienen derecho a que se explique el presidente". Como también le pide dar cuenta de que "en 2011, siendo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, hubo un supuesto fraude con contrataciones en el Imserso, una institución absolutamente relacionada con la responsabilidad institucional que tenía en esos momentos Moreno".

Fiscal ha censurado que Moreno no ha pronunciado "ni una palabra de este asunto, no va a decir nada, no va a explicar qué relación tenía, qué sabía, qué no sabía sobre todos estos asuntos, porque a nosotros bien que se nos ha exigido en otros tiempos".

"Moreno tiene pasado y su pasado está en Génova 13", ha abundado el portavoz, que ha incidido en que "el Tribunal de Cuentas ha calificado algunos de estos hechos como hechos calificados, como el del Imserso, y que comenzaron justo meses después de la llegada de Moreno a la Secretaría de Estado".

Por todo, para el PSOE-A es "imprescindible" que Moreno explique "qué sabía, que no sabía, que se encontró y qué se hizo en esta Secretaría de Estado", si bien teme que "si con asuntos menos complicados que este se esconde, ante un asunto de esta envergadura no se van a dar explicación".