El PSOE-A exige a Moreno que deje de “mentir” y ser “escudero de la crispación de Casado en Andalucía”

CÓRDOBA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha exigido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), que deje de actuar como "escudero de la crispación de Pablo Casado en Andalucía" y de "usar la mentira en sede parlamentaria, para generar enfrentamiento y ataques al Gobierno de Pedro Sánchez".

Así lo ha señalado, en declaraciones por vía telemática, el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Juan Pablo Durán, quien ha reclamado al presidente andaluz "que actúe como tal y aporte soluciones y respuestas a la ciudadanía" ante la crisis del coronavirus, aceptando "la mano tendida y las propuestas" de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, para "adoptar medidas con agilidad ante la incertidumbre" sobre la seguridad sanitaria en la próxima reapertura de las playas y en la vuelta a las aulas en el nuevo curso escolar.

Juan Pablo Durán ha lamentado que Moreno Bonilla se empeñe en "usar la mentira para seguir crispando y confrontando" en vez de dar "respuesta y esperanza" a los andaluces "en retos tan importantes como la adecuación sanitaria de las costas y los centros educativos" ante la pandemia.

El parlamentario socialista ha insistido en que Moreno "mintió al negar que los más de 1.000 millones de euros de fondos europeos reprogramados para que Andalucía cubra gastos en la lucha contra el virus se puedan emplear en contratación de personal sanitario público".

Durán ha subrayado que las instrucciones oficiales para utilizar esos recursos europeos dejan claro que "se puede dedicar para el incremento de personal de sanidad de cualquier profesión en todos los centros hospitalarios, de Atención Primaria o consultorios de Andalucía, y también para gasto del material de protección necesario contra la epidemia".

"Un presidente no puede mentir --ha afirmado--, y menos aún para seguir las instrucciones de su partido, del PP, teledirigidas desde Génova para que siga la escalada de crispación en la que Casado tiene sumida al país", añadiendo que "buscar crispación con mentiras es la más inútil de las políticas" para la gente.

SALUBRIDAD EN PLAYAS Y COLEGIOS

Por el contrario, Juan Pablo Durán ha planteado que Moreno Bonilla debe, más bien, dedicarse a dar "certezas a alcaldes de municipios costeros, que esperan respuesta del Gobierno de Andalucía para aportar garantías y certificación sanitaria de las playas, contando con personal suficiente en verano".

En este sentido, Durán ha recalcado que el PSOE-A rechaza que el Gobierno andaluz de PP y Cs "deje caer sobre las espaldas de los ayuntamientos" el coste del mantenimiento y el personal que tiene que garantizar la salubridad de las playas, de cara a su uso público.

Ha incidido Durán, igualmente, en reclamar al presidente de la Junta para que dé "seguridad a las madres y padres andaluces" de cara al próximo curso, para "garantizar que los centros educativos cumplen todas las recomendaciones sanitarias de protección ante el coronavirus", con la ejecución, donde sea necesario de planes de reforma de las instalaciones.

Por este motivo, el parlamentario socialista quiere saber, además, "a cuántos docentes se contratará para adecuar la ratio de alumnos por clase recomendada y cuántos profesionales de integración social habrá más para dar respuesta a nuevas necesidades".

BECAS

Por último, Durán ha exigido a Moreno Bonilla que desmienta a dirigentes del PP andaluz que "alientan odio en la ciudadanía al atacar gravemente en redes sociales al Gobierno de España por eliminar las exigencias académicas impuestas por el ministro Wert en la etapa de Rajoy para acceder a una beca educativa pública".

Durán entiende que Moreno "debería alegrarse de que un Gobierno sensible recupere el principio básico, en democracia y en la Constitución, que es disfrutar de un derecho porque se cumple con la obligación que conlleva", en este caso apoyando el acceso a una beca "con la obligación de aprobar, y no de demostrar más que aquellos que no necesitan ayuda pública".

En definitiva y según ha concluido Durán, "se trata de sumar para que consigamos que en esta crisis, la más dura y terrible, podamos salir todos juntos sin que nadie se quede atrás, y con una política con mayúsculas, no de confrontación sino de propuestas, de búsqueda de soluciones y de consensos".