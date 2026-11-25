La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha exigido este miércoles, con motivo del 25N, que el Gobierno de Juanma Moreno apruebe un plan de prevención contra la violencia de género, al alertar de que la Junta lleva cinco años sin el plan que, según ha señalado, exige la ley andaluza. También ha censurado que se deje la prostitución "en el deseo del hombre de tener o no tener contacto con una mujer", en respuesta a las declaraciones del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

En declaraciones a los medios antes de participar en una de las manifestaciones del 25N en Sevilla, Montero ha celebrado las dos marchas convocadas en la capital andaluza y las movilizaciones del resto de España con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La dirigente socialista ha cifrado en 47 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año y ha situado en Andalucía uno de cada cuatro de esos asesinatos. También ha señalado que este miércoles se investigaba otro posible caso.

Montero ha recordado que la ley andaluza de violencia de género se aprobó durante un gobierno presidido por los socialistas y ha acusado al actual Ejecutivo autonómico de incumplirla. Según ha señalado, la norma obliga a contar con un plan de prevención del que la Junta carece desde hace cinco años.

"Es imprescindible contar con un plan que permita la protección de todas las mujeres", ha subrayado la secretaria general del PSOE-A. En este sentido, ha reclamado recursos para que las mujeres puedan recibir protección "en caso de que se produzca algún síntoma o alguna manifestación clara de esa violencia".

Además, Montero ha reprochado a Gavira que, según ha relatado, haya afirmado en el Parlamento andaluz que "no consume prostitución porque no la necesita". La dirigente socialista ha calificado de "gravísimo" ese pronunciamiento.

La secretaria general del PSOE-A ha recordado que su partido promueve la abolición de la prostitución y ha censurado que la cuestión se plantee en función de la voluntad de quienes la consumen. "Dejar la prostitución simplemente en el deseo del hombre de tener o no tener contacto con una mujer me parece extraordinariamente grave", ha afirmado.

A juicio de Montero, esas declaraciones reflejan que el Gobierno andaluz "está menospreciando esta lacra que sacude a la sociedad". La dirigente socialista ha lamentado que el Ejecutivo autonómico carezca de un plan integral y ha añadido que "el lenguaje lo dice todo".

Montero ha asegurado que el PSOE exigirá y promoverá "acciones reales, eficaces" que permitan proteger y prestar asistencia a las víctimas. En este contexto, ha reprochado a Moreno que, a su juicio, se quede en "palabras huecas".

La dirigente socialista ha reclamado asimismo ayuda para las asociaciones que trabajan en la concienciación y ha reivindicado su papel en la promoción de "una cultura en igualdad y una cultura sin machismo".