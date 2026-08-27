El PSOE de Granada destaca la respuesta del Gobierno ante los daños tras los terremotos en la provincia

Zona restringida tras desprendimientos durante los terremotos de mediados de agosto de 2026 en Cúllar Vega (Granada). Imagen de archivo. - FB AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE por Granada en el Congreso, Olvido de la Rosa, ha destacado este jueves, durante una visita a Cúllar Vega para conocer los daños ocasionados por los terremotos, la respuesta del Gobierno de España tras anunciar la declaración de las zonas afectadas como zona afectada gravemente por una emergencia, así como la previsión de movilizar más de 100 millones de euros en indemnizaciones.

"Estamos ante una emergencia que ha generado miedo, incertidumbre y daños materiales en nuestros pueblos y la respuesta del Ejecutivo ha estado a la altura de lo que Granada necesitaba, que es reconocer la gravedad de la situación y habilitar recursos para ayudar a las familias y a los municipios a recuperar cuanto antes la normalidad", ha señalado en una nota.

La socialista ha considerado "importantes" tanto la declaración como los recursos anunciados y ha confiado en que "las ayudas lleguen cuanto antes a quienes han sufrido los daños". Asimismo, De la Rosa ha defendido la importancia de que los ayuntamientos dispongan de información clara y acompañamiento durante todo el proceso, al considerar que "los alcaldes y alcaldesas están siendo la primera puerta a la que llaman las familias afectadas".

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el parlamentario andaluz Paco Cuenca y el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, la diputada ha podido comprobar algunos de los daños provocados por los seísmos y conocer las necesidades trasladadas por el municipio.

También ha agradecido el trabajo realizado por el Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE), con cuyos integrantes ha mantenido un encuentro. En este contexto, la diputada socialista ha subrayado que la nueva fase requiere "la máxima coordinación institucional y que cada administración asuma sus responsabilidades".

"El Gobierno de España ya ha puesto recursos encima de la mesa. Necesitamos que todas las administraciones hagan su parte para que Granada pueda recuperarse rápido", ha defendido. De la Rosa ha reclamado especialmente a la Junta de Andalucía que se implique "activamente" en la recuperación de las localidades afectadas y que ponga sus competencias y recursos al servicio de los municipios y las familias damnificadas.