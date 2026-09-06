El PSOE de Granada exige "certezas, coordinación y rapidez" a la alcaldesa para atender a las familias del Zaidín

Concejales de el PSOE en el Zaidín de Granada. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este domingo 6 a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "certezas, coordinación y rapidez" para atender la situación de las familias del barrio del Zaidín afectadas por la cadena de seísmos registrada hace tres semanas. La petición surge tras la reunión y visita realizada por la representación socialista a las viviendas e infraestructuras de la zona perjudicada.

Según ha concretado la formación en una nota, durante el encuentro con los residentes, Ruz ha comprobado la "desorientación e incertidumbre" que sufren muchos vecinos debido a la "falta de pautas unificadas por parte de la administración municipal".

"Ahora mismo no puede ocurrir que una familia reciba informaciones diferentes dependiendo de con quién hable. El Ayuntamiento debe coordinar a todos los servicios y profesionales que están interviniendo para que exista una información única, veraz y contrastada", ha criticado la portavoz socialista, remarcando que "lo primero que necesita saber cualquier persona afectada es algo tan básico como si su vivienda es segura y puede permanecer en ella o si, por el contrario, debe desalojarla. En estos momentos el Ayuntamiento no da respuesta y se está dejando en mano de los afectados el abandono de su hogares, sin la protección que ofrece un informe técnico".

Para atajar esta situación, el PSOE ha propuesto al equipo de gobierno la "fijación inmediata" de un plazo máximo para la emisión de los dictámenes correspondientes. "Exigimos que se establezca un compromiso firme para que ninguna familia tenga que esperar más de una semana para disponer de ese informe por escrito que determine la situación real de su vivienda", ha apremiado Ruz.

Para garantizar la cobertura técnica necesaria y evitar cuellos de botella en la inspección de inmuebles, la portavoz socialista ha instado al Consistorio a desplegar todos los recursos que sean precisos. "Si los medios técnicos municipales resultan insuficientes para cumplir estos plazos, Carazo debe poner recursos extraordinarios encima de la mesa de inmediato. Le exigimos que libre una partida económica específica para la contratación directa de arquitectos, técnicos u otros profesionales", ha manifestado.

Asimismo, Raquel Ruz ha indicado la "doble trascendencia" que poseen estas valoraciones periciales. "Estos informes no solo son vitales para que las familias tengan la certeza de que pueden vivir con total seguridad en sus casas, sino que esa documentación técnica resulta imprescindible para que puedan tramitar la cobertura de daños, reclamaciones e indemnizaciones correspondientes ante el Consorcio de Compensación de Seguros", ha concluido.

La líder de la oposición ha recordado el desamparo que sienten muchos afectados "por las barreras burocráticas y el desconocimiento de las herramientas de la administración electrónica", instando de nuevo a Carazo "a reforzar la atención y tramitación directa de los papeleos de los afectados que necesiten cobertura ante una brecha digital que real".

Por su parte, el concejal socialista Jacobo Calvo ha puesto el foco en la situación de los centros educativos del barrio ante la inminente vuelta a las aulas. Al respecto, ha señalado que "en los colegios ocurre exactamente lo mismo, no tienen ningún papel escrito. Todo se está gestionando por vía telefónica, en el mejor de los casos, lo que genera una enorme inseguridad a las comunidades educativas.

En este contexto, ha reclamado que las evaluaciones e informes técnicos sobre el estado de las infraestructuras escolares queden formalizados por escrito y concluidos "sin falta" antes del próximo día 10 de septiembre "para que la seguridad de los niños y niñas del Zaidín esté garantizada".