El PSOE de Granada pide aumentar las medidas en los centros escolares

GRANADA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE Jacobo Calvo ha pedido al gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada "sensibilidad, disposición y escuchar a la comunidad educativa" con el objetivo de mejorar y reforzar los protocolos de prevención covid en los centros escolares y educativos, donde piden aumentar las medidas.

Para el edil, "el gobierno del alcalde Luis Salvador (Cs) no está teniendo en cuenta las propuestas del profesorado, de los padres y madres, además de desechar los espacios de participación como es la comisión creada para tal fin, que podría haberse convertido en una herramienta útil, algo que PP y Ciudadanos no han querido". Además, el socialista señala en un comunicado que "tardar cuatro meses en convocar la primera reunión y no considerar las demandas de la comunidad educativa demuestra estar ajenos de lo que supone el día a día en los colegios granadinos para el profesorado y sus familias".

Así, el edil destaca que el PSOE sí ha tenido en cuenta las demandas del profesorado y ampas de los centros educativos de la ciudad, así como de Asadipre y Fampa, asociaciones que representan a los equipos directivos y las familias respectivamente, y se ha referido a la petición de hacer rastreos en las clases donde algún alumno haya dado positivo, unificar criterios sanitarios para todos los centros, reforzar la escasez de mascarillas para profesionales y alumnado, sobre todo con mascarillas FFP2 en lugar de mascarillas quirúrgicas.

Como consecuencia de los encuentros que el PSOE ha mantenido con la comunidad, Calvo resalta que también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de priorizar los desdobles de los grupos donde se supera la ratio, la tardanza en las sustituciones del profesorado que da positivo llegando, en muchos casos, hasta los diez días, o "la nula colaboración" entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para poner a disposición de los centros docentes espacios municipales para disminuir el impacto de la epidemia.

El socialista ha precisado también que los padres y madres demandan más transparencia a la hora de conocer los datos del número de contagios y las aulas confinadas, "así como de la falta de señalización para acceder a los centros de manera segura y con la distancia de seguridad suficiente para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas". "A la comunidad le preocupa también", añade el edil, pues "las bajas temperaturas de las aulas o anticiparse y medidas concretas si se superan los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Granada".

Calvo resalta, por otro lado, que "la realidad de los centros dista mucho de los argumentos expuestos por PP y Ciudadanos en la comisión que, a todas luces, ha nacido muerta ya que se demostró que no había interés alguno por dar respuestas eficaces a los problemas reales que, a día de hoy, existen en los centros como consecuencia de la pandemia, en un ejemplo mas de la poca utilidad que va a tener esta herramienta si no tiene más continuidad y no se cuenta con la comunidad educativa".

Para el socialista, "es además lamentable" que el presidente de la comisión, Carlos Ruiz Cosano, fuera crítico con el PSOE en la única convocatoria de la comisión que se ha producido amparándose en que están "instalados en la queja". "Lo único que hicimos fue trasladar las demandas de la comunidad educativa que, por supuesto, compartimos valorando el contexto actual", concluye el concejal.