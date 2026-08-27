El PSOE de Granada pone en valor el "compromiso firme" del Gobierno tras los terremotos

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz (imagen de archivo). - PSOE DE GRANADA

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha puesto en valor el "compromiso firme" del Gobierno de España con Granada ante la sucesión de terremotos que está afectando a la ciudad y a distintos municipios de la provincia, tras acompañar este pasado miércoles al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su visita al Zaidín, donde pudo conocer de primera mano la situación de los vecinos y vecinas afectados.

En una nota de prensa, Ruz ha destacado que durante el encuentro con el vecindario afectado el ministro trasladó el compromiso del Gobierno de España de acelerar los plazos y simplificar las actuaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha recibido 27.500 solicitudes de indemnización por los daños materiales provocados por los terremotos.

Según ha indicado el partido, las previsiones apuntan a que esta cifra pueda alcanzar las 60.000 solicitudes y que el volumen de indemnizaciones supere los 100 millones de euros. "Pudimos compartir un rato de charla con los vecinos y vecinas afectados, en el cual expresó el compromiso firme del Gobierno de España con la ciudad de Granada", ha señalado la portavoz socialista, quien ha resaltado la importancia de que la ciudadanía conozca las medidas que ya se están poniendo en marcha para atender los daños provocados por la sucesión de seísmos.

Asimismo, ha destacado que el 95% de las solicitudes corresponden a viviendas y comunidades de propietarios, lo que evidencia el impacto que esta situación está teniendo directamente sobre las familias granadinas. El Consorcio ha movilizado ya a 146 peritos especializados, una cifra que está previsto ampliar hasta los 250, y más de las solicitudes recibidas cuentan ya con un perito asignado para valorar los daños.

Por otro lado, Ruz ha puesto también en valor que los primeros pagos de las indemnizaciones ya han comenzado, con una previsión de que el 90% de los pagos pueda realizarse durante los próximos tres o cuatro meses. En este sentido, ha considerado fundamental que las personas afectadas conozcan los mecanismos disponibles para comunicar los daños y puedan iniciar cuanto antes la tramitación de las indemnizaciones que les correspondan.

La portavoz socialista ha además que el Gobierno de España ha anunciado la declaración de Granada y de los municipios afectados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una medida que permitirá acceder a nuevas ayudas y subvenciones destinadas a hacer frente a las consecuencias de los terremotos.

"Pudimos ser testigos del compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Granada, así como de todas esas medidas que se han anunciado por parte del Gobierno", ha afirmado Ruz, quien ha defendido que en una situación como la actual es "fundamental" que las administraciones trabajen de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

La socialista ha insistido en que la prioridad debe ser que los recursos lleguen cuanto antes a las personas afectadas y ha defendido la necesidad de que toda la información sobre las ayudas llegue a las familias, comunidades de propietarios y demás personas que hayan sufrido daños. "Como hemos dicho, ahora lo importante es que todas estas medidas y estas ayudas lleguen cuanto antes a los granadinos y granadinas que se han visto afectados por los terremotos", ha concluido.