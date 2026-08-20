El PSOE de Granada solicita a Diputación y Junta ayudas específicas para los municipios afectados por los terremotos

Miembros del grupo socialista en Diputación junto al alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez - PSOE GRANADA

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha propuesto a la Diputación provincial y a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de ayudas específicas para aquellos municipios afectados por la serie sísmica que padece la capital y numerosas localidades del Área Metropolitana.

Los socialistas, y tras constatar in situ las afecciones ocasionadas por esta situación en puntos como Gójar, La Zubia, Ogíjares o Cúllar Vega, entre otros, han considerado "fundamental" que los ayuntamientos puedan contar con estos recursos.

Así, el grupo socialista en la Diputación ha planteado al gobierno del PP en esta institución que "promueva los mecanismos oportunos para ayudar a los ayuntamientos con el fin de que estos puedan solventar o paliar los problemas que están teniendo sus vecinos y vecinas".

En una visita a Cúllar Vega, junto a otros diputados provinciales y al alcalde del municipio, la portavoz del PSOE en Diputación, Fátima Gómez, ha señalado que el gobierno provincial de Francisco Rodríguez, en el marco de la cooperación y de la colaboración institucional, "debe estar a la altura con la concesión de ayudas y asistencia técnica, especialmente en el caso de los pueblos más pequeños".

Gómez ha destacado el trabajo realizado por ayuntamientos como el de Cúllar Vega, que ha mostrado "diligencia e interés" para resolver las incidencias registradas y la "pronta respuesta" a las demandas de la población.

Por su parte, el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, ha demandado esa ayuda de las administraciones supramunicipales con el objetivo de "volver a la normalidad con la reconstrucción de las partes dañadas de los edificios tanto municipales como privados".

Asimismo, ha remarcado el apoyo recibido en lo que a tareas de emergencia se refiere una vez que la localidad activó el Plan de Emergencia Local. Especialmente ha agradecido la labor del Grupo de Arquitectos Voluntarios de Emergencias, que se activó a través del 112 y que durante cuatro días ha evaluado instalaciones públicas y bloques de viviendas. Por último, con cautela, ha confiado en que la cadena de seísmos esté en "fase de relajación".

PIDEN APOYO AL GOBIERNO ANDALUZ Por otro lado, la parlamentaria andaluza del PSOE, Olga Manzano, ha considerado que casi una semana después del inicio de la serie sísmica que ha ocasionado pérdidas materiales y daños en viviendas, "es el momento de empezar a dar soluciones".

Manzano, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, en estos momentos, siga las recomendaciones de las autoridades y de los servicios de emergencias, ha sugerido a la Junta de Andalucía que "abra una línea específica de ayudas directas y extraordinarias para las personas afectadas por los terremotos que complemente la que ya tiene abierta el Gobierno de España, que está presente en la actualidad y lo hará también en la reconstrucción".

La socialista ha explicado que la cuantía de las ayudas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ofrecido a través del Decreto 307/2005 para afrontar casos de naturaleza catastrófica como ocurre ahora en la provincia "se corresponde con el 50 por ciento de los daños valorados".

"Por ello, pedimos que, en aplicación de los principios de colaboración y corresponsabilidad entre las distintas administraciones, el gobierno de Moreno Bonilla ponga en marcha esa línea de ayudas para completar la aportación estatal", ha expuesto.

Manzano ha subrayado que "no hay tiempo que perder" por lo que ha urgido a la Junta que, "en paralelo, se ponga a trabajar en este sentido".