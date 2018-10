PSOE y hosteleros de Jaén piden "agilidad" en la adaptación municipal a la normativa sobre ocio y espectáculos

Publicado 03/10/2018 17:55:20 CET

JAÉN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y hosteleros de la ciudad de Jaén han pedido "agilidad" en la adaptación reglamentaria del Ayuntamiento de la capital a la nueva normativa que regula el ocio y los espectáculos del sector.

El secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, junto con la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, técnicos y concejales del grupo municipal socialista, ha mantenido una reunión con las asociación de empresarios de Restaurantes, Cafeterías y Bares (Asostel) para analizar el nuevo decreto de la Junta que regula las modalidades y condiciones de celebración de espectáculos, actividades recreativas y el ocio cultural en establecimientos del sector hostelero.

Julio Millán ha coincidido con el responsable de Asostel, Antonio Lechuga, en que los 18 meses de margen que la norma da a los ayuntamientos para la adaptación de sus reglamentos deben ser de trabajo "sostenido y bien aprovechado". Lechuga ha mostrado cierta preocupación porque la cercanía de las próximas elecciones municipales paralice la trasposición del decreto a la normativa municipal.

"Sabemos que no es un asunto fácil, no tenemos buena relación técnica con el Ayuntamiento en este sentido pero hay que trabajar para que no seamos los últimos en ajustarnos a esta normativa", ha dicho Lechuga. En este sentido, ha manifestado que la intención del Ayuntamiento es la de regular "puntualmente algunas fechas clave, como la feria, y poco más".

Así, ha recordado que una buena parte de las medidas que recoge este decreto son propuestas que en su momento salieron del sector jiennense. Lechuga ha incidido en que la posición del gremio es la de insistir constantemente para que no decaiga el trabajo en favor del desarrollo del reglamento. "Vamos a mantener reuniones con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía y con los grupos municipales en la oposición para insistir en esta norma", ha dicho Lechuga.

Por su parte, Julio Millán ha señalado que es "importante" que el Ayuntamiento "afine" cuanto antes su normativa conforme a este decreto que deja mucho margen a la singularidad de cada ciudad para que sean los consistorios quienes puedan tener margen de actuación con la regulación de espectáculos, conciertos, horarios, entre otros.

"Se trata de que con un adecuado trabajo político conciliemos los intereses de trabajadores y empresarios de un sector que es un valor indudable de nuestra economía local y todo ello sin desatender las necesidades de los vecinos", ha indicado Millán.