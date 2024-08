El PSOE de Jaén denuncia el estado de la Muralla Norte, "vandalizada y abandonada" sólo unos meses después de su arreglo

JAÉN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este sábado el estado de la Muralla Norte de la ciudad, "vandalizada y abandonada meses después de que se acometiera una millonaria inversión para su arreglo", y ha exigido al alcalde Agustín González, y al equipo de gobierno del PP y JM+, "un plan para su mantenimiento y puesta en valor".

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, explica en una nota de prensa que el monumento, que se arregló gracias al proyecto por 1,1 millones diseñado en la etapa de Julio Millán como alcalde, presenta unos meses después un "lamentable" estado. "Hemos comprobado in situ que se han realizado pintadas en el interior del mirador de la Muralla y en los bancos del exterior y se ha vandalizado el mobiliario urbano que estaba recién colocado".

Junto a ello, el edil socialista cuenta que la cancela de acceso al mirador se ha roto y se permite el acceso libre al mismo, lo que conlleva ciertos riesgos debido a la altura del torreón. "La cancela se hizo para garantizar de forma ordenada y segura el acceso controlado al mirador, siempre bajo supervisión y vigilancia. Ahora cualquiera puede entrar", señala. Asimismo, indica que hay animales domésticos pastando junto a la Muralla, en concreto un mulo que permanece a los pies del monumento, "donde come y hace sus deposiciones".

"Desde luego, todo lo que ahora se encuentran quienes visitan la Muralla es un despropósito fruto del abandono de este monumento por parte de este equipo de Gobierno. Este es un ejemplo más de lo que le importa al alcalde la conservación del Patrimonio de esta ciudad, abandonando a su suerte un monumento cuya recuperación ha costado 1,1 millones de euros. Fue, se hizo la foto en la Muralla y nunca más se supo", explica Higueras.

"Este gobierno del PP y JM+ no tiene un plan de vigilancia y menos de conservación y divulgación de este patrimonio. Auguramos que de seguir así en unos meses no quedará nada del equipamiento que se instaló para recuperar la Muralla; como no es un proyecto suyo no entienden que con la obra no basta, es solo una parte de un todo que era la gestión y difusión del patrimonio de Jaén", recuerda.

"Hoy es la Muralla Norte, ayer fue la iglesia de San Miguel, que sigue cerrada a cal y canto y paralizada la recuperación que iniciamos en nuestro mandato o también otros elementos de la ciudad como otro tramo de la muralla de Jaén donde el PP clavó no hace mucho un jardín vertical de dudoso gusto", relata el edil.

La restauración de la Muralla Norte es "un proyecto ideado, trabajado y adjudicado durante el gobierno de Julio Millán sufragado con fondos europeos DUSI. La restauración se adjudicó en el mes de abril de 2023, bajo gobierno socialista, a la empresa Calderón, pero el diseño de esta obra tiene tras de sí un largo recorrido, ya que nunca formó parte de las prioridades del PP, bajo cuyo mandato llegó a estar en la Lista Roja de Patrimonio por riesgo de desaparición. Los primeros trabajos comenzaron en 2022 con el apoyo de la Universidad de Jaén (el área de Sistemas Fotogramétricos y Topométricos) que utilizó tecnología avanzada y más de 6.000 imágenes para fraguar el proyecto", recuerda el PSOE.

"Allí se descubrieron claves de las distintas huellas de la Muralla, desde la intervención romana, árabe la camisa con la que vistió el Condestable Lucas de Iranzo una parte de ella y los vestigios de la etapa napoleónica, entre otros, que han permitido hacer una intervención solvente y de gran calado en muros y torreones de la Muralla Norte, la misma intervención que ahora en la etapa de Gobierno de PP y JM+ se vandaliza por falta de atención", concluye la nota.