PSOE de Jaén exige a Moreno "medidas inmediatas" ante la sequía, con un plan de empleo y obras del Víboras-Quiebrajano

JAÉN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "medidas inmediatas" para hacer frente en la provincia a los efectos de la sequía: un plan extraordinario de empleo para paliar la pérdida de jornales en el campo y las obras en los sistemas de abastecimiento de agua Víboras y Quiebrajano, declaradas de interés de la comunidad autónoma "hace más de tres años".

Así lo ha indicado en rueda de prensa coincidiendo con la presencia de Moreno en la capital jiennense, donde ha inaugurado el curso escolar 2023-2024 en el colegio Cándido Nogales, de modo que tiene "una gran oportunidad" para que "se comprometa con Jaén y ejecute lo que comprometa".

El dirigente socialista ha reclamado un plan de empleo para apoyar a los trabajadores eventuales del campo ante una campaña de la aceituna cuyas previsiones son "peores" que la anterior. "El PP no puede estar otro año más de espaldas a la provincia de Jaén y a los trabajadores del campo", ha dicho, no sin considerar que en la campaña anterior "miró hacia otro lado y no movió ni un dedo".

Ha subrayado que la Diputación sí puso diez millones de euros en un plan especial de empleo, que va a repetir en esta campaña, mientras que la Junta no puso "ni un solo euro". "Luego viene diciendo que Jaén es una provincia con muchas posibilidades y con un sector del aceite muy potente, pero todo se queda en eso, en palabras que se lleva el viento", ha afeado.

Del mismo modo, ha censurado que el Ejecutivo autonómico "siga sin licitar las obras de los sistemas de abastecimiento del Víboras y el Quiebrajano", permitiendo incluso que "los proyectos caduquen por no haberlos licitado en tiempo y forma". A ello ha sumado que no ha impulsado "ni una sola medida específica para Jaén de apoyo a los ayuntamientos en esta materia".

"Por desgracia, Jaén se enfrenta a una doble sequía. A la sequía por la falta de lluvia y a la sequía de la falta de medidas de la Junta de Andalucía. Dice Juanma Moreno que son el gobierno del agua. Será del agua de colonia. Porque desde 2019 no han hecho nada, ni han ejecutado, ni han planificado, ni han ejecutado lo que anteriores gobiernos dejaron planificado", ha afirmado.

Frente a ello, Reyes ha destacado que el Gobierno de España "sí cumple con Jaén", puesto que ya el año pasado bajó a diez el requisito de las peonadas, ha subido un 23 por ciento la cuantía del PFEA, ha aprobado una "histórica rebaja del IRPF para los olivareros", ha enviado "150 millones de euros a Andalucía para planes especiales de empleo" y "ha regularizado 8.500 hectáreas de regadío".

Ha añadido que "ha ejecutado las obras de abastecimiento del Condado y ha iniciado obras de emergencia en esta materia en la provincia", a lo que ha unido su coordinación con la Diputación para ejecutar una serie de actuaciones de abastecimiento con inversión estimada superior a los 200 millones de euros.

SANIDAD

Por otra parte, el secretario del PSOE jiennense se ha detenido en la sanidad pública y la situación de "alerta roja" que presenta en la provincia. "Tras casi cinco años de Gobierno del PP en Andalucía, "ocurren cosas que no pasaban en 2018", ha manifestado.

Ha aludido a que "haya centros de salud que no atiendan en 48 horas, listas de espera en atención primaria, municipios donde ya no pasa el pediatra como antes, un déficit gravísimo de neurólogos con citas que tardan más de dos años, una lista de espera insoportable tanto para especialistas como para operaciones y una falta de transparencia" de la Junta que "lleva a no publicar precisamente los datos de estas listas de espera desde hace más de un año".

En el caso del Hospital de la Sierra de Segura, ha lamentado que es un centro "abierto en canal, donde se han eliminado cinco especialidades, donde se producen derivaciones masivas a otros hospitales e incluso a otras provincias". "Un hospital del que trascienden las quejas de los usuarios y de los propios profesionales, un hospital que Juanma Moreno ha convertido en un centro de salud", ha criticado.

Otro asunto sobre el que el PSOE estará vigilante es el de la Ley de Dependencia, ya que hay "más de 8.000 jiennenses en lista de espera, a pesar de que lleva varios años recibiendo la mayor cantidad de dinero de la última década" por parte del Gobierno central.

En el ámbito educativo, el secretario general ha apuntado que este curso comienza con "una nueva subida de precios" de los servicios escolares --aula matinal, comedor y actividades extraescolares-- que repercutirá en miles de familias.

"Moreno sigue instalado en la defensa permanente de los más pudientes, con bajadas de impuestos a los que más tienen, mientras que sube los servicios escolares 168 euros por hijo respecto a lo que se cobraba en 2019", ha apostillado.

Igualmente, h reclamado explicaciones por las "137 unidades de Infantil y Primaria que se han recortado en los colegios de la provincia desde que gobierna el PP" y que "previsiblemente habrá aumentado" en este, a la espera de conocer datos oficiales. Ha lamentado, además, que el nuevo curso también se inicia con colegios sin comedor escolar, como son los de Noalejo y Campillo de Arenas.

ESPERPENTO

Finalmente, ha expresado su deseo de que "el esperpento" del proceso de investidura de Feijóo "pase cuanto antes" y pueda haber en España a la mayor brevedad un gobierno progresista trabajando por las familias, los trabajadores y las empresas.

Al respecto, ha afeado que el PP esté "pasando por encima de los intereses generales de España y los pongan al servicio de los intereses particulares de su partido", con un espectáculo "bochornoso" con el que lo único que consiguen es "paralizar este país durante más de un mes".

"Son unos patriotas de hojalata, instalados en la estrategia de mentiras compulsivas del señor Feijóo. No les importa España ni su estabilidad", ha cocnluido.