El PSOE de Jaén pide a la Junta que "intervenga de una vez" en Los Villares ante la alta tasa de contagios de covid

JAÉN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha solicitado a la Junta de Andalucía que "intervenga de una vez" en Los Villlares y amplíe espacios en el centro de salud de esta localidad para poder atender a los pacientes con covid-18.

En una nota, el parlamentario Felipe López ha criticado este viernes "el total abandono" del Gobierno autonómico, que "no se está preocupando de lo más mínimo" por la situación en este municipio, "con unos casos activos que superan ya la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes".

En este sentido, ha afirmado que las delegadas de Salud y de la Junta, Trinidad Rus y Maribel Lozano, "no se han dignado a responder a la llamada de la alcaldesa", Ana Morillo. "Es una indecencia en toda regla la dejación de funciones y de responsabilidad que está protagonizando la Junta de derechas con Los Villares", ha reprochado.

López ha afirmado que el Ayuntamiento, "en un ejercicio de responsabilidad, de compromiso y de lealtad institucional", se ha ofrecido a la Junta de Andalucía para "ayudar en todo lo que pueda y aportar algún espacio que pueda habilitarse como nueva sala en el centro de salud".

Por tanto, según ha destacado, la mano del Consistorio "sigue tendida y la alcaldesa continúa demostrando su buena voluntad para una coordinación fluida y un trabajo eficaz frente a la pandemia", de ahí que haya considerado que "ya es hora de que la Junta recoja el guante, porque es su responsabilidad".

"La realidad es que llevamos seis días con la tasa de contagios subiendo, que el Ayuntamiento lleva una semana tomando decisiones y medidas en el ámbito de sus competencias y que la alcaldesa lleva desde el viernes de la semana pasada intentando contactar con la Delegación de Salud de la Junta, sin que su titular se digne a devolver la llamada", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado que habrá que preguntar en el Parlamento andaluz "a qué se dedica" la delegada territorial de Salud en Jaén, del mismo modo que ya han "preguntado a la Consejería a qué se dedicó esta delegada durante los meses del estado de alarma".

Para el parlamentario socialista, este "desprecio" de la Junta es "inaceptable" en estos momentos, puesto que se trata de un problema de salud pública, "con una cifra de contagios preocupante que ha conllevado el cierre de tres aulas en el colegio de Infantil y Primaria".

"Es increíble que la Junta tenga la desfachatez y la irresponsabilidad de no ponerse al teléfono ante la llamada de una alcaldesa que lo que quiere es diálogo, colaboración y lealtad en defensa de sus vecinos y vecinas, porque como bien dice, con la salud de los hombres y mujeres de Los Villares no se juega. Y desgraciadamente no sabemos a qué está jugando la Junta", ha concluido.