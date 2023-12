El PSOE de Jaén pregunta al gobierno local (PP-JM+) por las gestiones para impulsar la reapertura del Hotel Rey Fernando

JAÉN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha preguntado al equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) por las gestiones políticas que están realizando para impulsar la recuperación del Hotel Rey Fernando, aledaño a la estación de autobuses.

Se trata de "una inversión estratégica" para la ciudad que "lleva seis meses paralizada, a pesar de que contaba con una propuesta de un inversor del sector hotelero sobre la mesa para adecuarlo como hotel 3 estrellas", según ha indicado este miércoles en una nota la concejala socialista África Colomo.

"Los informes previos para la concesión demanial, con el acuerdo de desvinculación de Epassa, la empresa municipal que gestiona la estación de autobuses, de la gestión de este espacio para su concesión a este proyecto, se tramitaron al final de nuestro mandato", ha explicado.

Sin embargo, ha lamentado que seis meses después de la llegada del PP y JM+ al gobierno municipal "no ha habido ni acercamiento ni se ha movido institucionalmente este proyecto", por lo que ha pedido a ambos partidos que "se pronuncien y digan qué pasa con esta inversión".

La edil ha afirmado que, frente a una iniciativa "de alfombra roja de un inversor que contaba con financiación y fecha de inicio en 2024, el PP propuso una modificación del PGOU para un proyecto de un hotel de cuatro estrellas "que nadie conoce, ni ha pasado por Gerencia de Urbanismo ni cuenta con inversión alguna sobre la mesa que lo respalde".

"Resulta muy clamoroso el mutismo político sobre la propuesta de reapertura del PP y JM+ que les ha hecho este empresario y que tampoco tengamos noticias de cómo va la alternativa que plantea el equipo de gobierno que justifique los suficiente que no se atienda la única petición que hay", ha considerado.

La concejala socialista ha añadido que esta "inquietud" se ha reactivado estos días en los que, además, "se ha hecho actualidad la demanda de más plazas hoteleras" expresada por distintos sectores empresariales.

"Hacen falta plazas hoteleras, hay una oferta para eso y es muy extraño que el PP y Jaén Merece Más no digan nada sobre ella ni muevan pieza sobre la alteración de las condiciones del proyecto a cuatro estrellas, que no tiene propuesta de inversión ni viabilidad justificada", ha subrayado, no sin afear que "no sean lo suficientemente claros" en este asunto.

NICHO

Colomo ha precisado que el proyecto del Hotel Rey Fernando plantea, además, "cubrir un nicho de mercado inexistente en Jaén", el de hoteles de tres estrellas que permitan acoger específicamente a clientes del programa de mayores del Imserso.

Al hilo, ha comentado que requieren unas condiciones específicas de alojamiento y manutención de las que no dispone ningún establecimiento de tres estrellas que ahora existen en la capital, de manera que se trata de "un turismo que nunca llegará a Jaén hasta que no se disponga de plazas con estos requisitos".

Finalmente, ha precisado que se disponía de un estudio de necesidad de la ampliación de plazas hoteleras, "que se avala aún más con las declaraciones de los hosteleros de la provincia en esta dirección". A ello ha sumado que la reapertura del hotel tendría un importante efecto beneficioso para el centro histórico y para el comercio de la ciudad.