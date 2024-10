El PSOE de Jaén señala el apoyo del Gobierno al Ayuntamiento para pagar 25 millones en facturas pendientes a proveedores

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha valorado este jueves el apoyo del Gobierno de España a la administración local para abonar casi 700 facturas pendientes por valor de 25 millones de euros con cargo al Plan de Pago a Proveedores.

Así lo ha indicado el portavoz socialista, Julio Millán, quien ha explicado que en el pleno previsto este viernes se dará cuenta del último plan de pago a empresas que trabajan con el Consistorio de la capital, uno de los más endeudados del país y que viene acogiéndose a este tipo de préstamos y fondos de ordenación.

En total, 690 firmas "se beneficiarán de un montante de 25 millones de euros concedidos al Ayuntamiento de Jaén por el Gobierno" y "buena parte de ellas son empresas de la provincia". Al hilo, ha señalado que "están las grandes prestadoras de servicios, como Aqualia, FCC y Alsa, pero también cientos de empresas de mantenimiento urbano, asociaciones, colectivos que van a cobrar gracias a este fondo facturas pendientes".

El dirigente socialista ha considerado que, a tenor de los importes y las fechas, "se pone de manifiesto que este equipo de gobierno del PP y Jaén Merece Más no había pagado nada en los meses que llevan" en el Consistorio.

"Si no fuese por el Gobierno de España, si no fuese por Pedro Sánchez, el alcalde, Agustín González Romo, tendría muy difícil la supervivencia de su equipo de gobierno", ha afirmado, no sin preguntar "cuándo va a llegar una sola medida de la Junta de Moreno Bonilla para sacar adelante la situación de esta ciudad".

Millán ha apuntado que "estos 25 millones se suman a otros fondos e inversiones" que la administración jiennense ha recibido en los 16 meses de este mandato y que "superan los 230 millones de euros". Así, ha recordado que el Gobierno ha aprobado un incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) para Jaén por 14 millones este 2024, "unido al ahorro en diez millones del pasado año en devoluciones de capital que correspondía hacer al Ayuntamiento".

También se ha referido a 70 millones en fondos europeos para cuestiones como la puesta a punto del tranvía, para construir el conservatorio de Música y el Centro de Salud Alameda, la reforma del IES Santa Catalina y la adecuación de la A-4 entre Jaén y Mengíbar por doce millones, planes de empleo por 4,5 millones para el Imefe.

A ello ha sumado los 110 millones en licitaciones para el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex). "Qué sería del González Romo y de Moreno Bonilla sin Pedro Sánchez para sacar adelante estos proyectos", ha destacado Millán.