PSOE lamenta que se mantenga en el cargo al concejal de Juventud de Granada tras sus comentarios "racistas"

GRANADA, 28 Jul.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha lamentado la decisión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), de mantener en el cargo al concejal de Juventud, Fernando Parra, tras sus "comentarios racistas y xenófobos" contra los vecinos de la zona Norte en una red social, después de que este viernes haya sido rechazada la moción que el PSOE ha llevado al pleno exigiendo su dimisión.

Para el viceportavoz del grupo socialista, Jacobo Calvo, Carazo y su gobierno "se han convertido en cómplices de los insultos" realizados por Fernando Parra "al mantenerlo como máximo responsable de las políticas de Juventud de esta ciudad, votando en contra de la moción", lamentando que usen su mayoría absoluta para "permitir que estos insultos queden impunes".

Para el edil socialista, "está claro que el PP ha parapetado a Parra", quien además es presidente de Nuevas Generaciones, puesto que la moción ha sido defendida por el portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, "evitando que pidiera disculpas directas a todos los granadinos" que a juicio de los socialistas "era lo que tenía que haber hecho si de verdad estaba arrepentido lo más mínimo".

"El PP ha perdido una oportunidad de oro no sólo para dejar claro que no permite este tipo de comportamientos entre sus militantes, sino para que el señor Parra se dirigiera en directo, algo que está claro no han permitido para que no vuelvan a hacerse públicas su convicciones más profundas", ha aseverado Calvo.