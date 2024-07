PSOE lamenta que el PP en la Diputación de Jaén no apoye la conversión en autovía de la Torredonjimeno-El Carpio

JAÉN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lamentado que el PP no ha apoyado en la Diputación la petición de que la Junta de Andalucía incluya en su Plan de Infraestructuras (Pitma) la conversión en autovía de la A-306, la Torredonjimeno (Jaén)-El Carpio (Córdoba).

Los diputados del PP se han abstenido en la votación de la moción, que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación de Jaén.

La diputada Isabel Uceda ha acusado a Juanma Moreno de presidir "el único Gobierno andaluz que ha eliminado la conversión en autovía de la A-306" y les ha pedido que rectifique, "modifiquen el Pitma y háganla desde ya".

En el pleno de Diputación, Uceda ha dicho que la conversión en autovía la harán los socialistas cuando "más pronto que tarde" recuperen el Gobierno andaluz, "pero el tiempo que le queda de Gobierno, el PP puede empezar a dar los primeros pasos y no dejar en mal lugar a sus alcaldes y alcaldesas, que están haciendo de quitavergüenzas de Juanma Moreno"..

Uceda ha manifestado su indignación por "seis años perdidos" y por una actuación en 16 kilómetros en la A-306 que "no ha cumplido las expectativas" y que condena a estas comarcas "a unas pésimas comunicaciones".

"Han sustituido la conversión en autovía por un proyecto de seguridad vial que nadie les había pedido. Ha sido una tomadura de pelo y se equivocan si creen que en estas comarcas nos vamos a conformar con esto", ha dicho Uceda.

En este sentido, ha manifestado que la obra ejecutada por la Junta en la A-306 "ni acorta el tiempo de viaje, ni mejora la seguridad vial", sino que es "una auténtica chapuza" y "una nueva estafa a la provincia".

Por otro lado, el PSOE también ha lamentado que el PP haya rechazado en el pleno la reversión de "los despidos de 7.000 profesionales sanitarios". "El PP ha dicho no a completar las plantillas, a reponer jubilaciones y plazas sin cubrir, ha dicho no a que la Junta oferte contrataciones de larga duración e incentivos para zonas de difícil cobertura y ha dicho no a garantizar la atención sanitaria de urgencias y emergencias", ha dicho el diputado socialista y alcalde de Arjona, Juan Latorre.

La moción ha salido adelante gracias a los votos del PSOE, por lo que la Diputación de Jaén trasladará esta reivindicación al Gobierno andaluz.

Respecto a la moción del PP pidiendo un equipo itinerante de Policía Nacional que cubra todos los municipios jiennenses para expedir DNI y pasaporte, así como la creación de oficinas permanentes en las ciudades de mayor demanda y población que no cuentan con comisaría, la diputada del PSOE Inés Arco ha dicho no entender esa petición puesto que el Gobierno de España ya está trabajando en mejorar el servicio de expedición y renovación del DNI. No onstante, la moción popular ha salido adelante.

En este punto, ha indicado que el Gobierno de España ya trabaja en la renovación de los 351 puestos de actualización de documentación que están instalados en las comisarías, que son los que permiten renovar los certificados del DNI. En el caso de las unidades móviles de documentación, también "se persigue la transformación de los equipos móviles, dotándoles de vehículos de Policía para permitir la expedición en unidad de acto".

Por último, el PSOE ha rechazado la moción del PP para crear un negociado de ruinas que ayude a los ayuntamientos con los expedientes de ruinas porque todas las cuestiones relativas a política de vivienda son "competencia exclusiva" de la Junta de Andalucía.

El diputado del PSOE José Luis Agea ha apuntado que la moción del PP debería haberse dirigido a la Junta de Andalucía y a afeado a los diputados del PP que "tengan la cara de venir a la Diputación" para que se cumpla con una competencia "que está encomendada a la Junta de Andalucía".